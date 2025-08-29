Hamilton: "Progressi incoraggianti tra FP1 e FP2"

Esplora tutte le offerte Sky
Hamilton dopo le libere del GP Olanda: "Progressi incoraggianti tra FP1 e FP2"

ferrari

Sesto tempo per Lewis Hamilton al rientro dalle vacanze a Zandvoort: "Abbiamo fatto dei miglioramenti incoraggianti tra le due sessioni, ma dobbiamo fare del lavoro sul bilanciamento in vista del giro secco. Qui le qualifiche sono decisive". Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GP OLANDA: HIGHLIGHTS LIBERE

Lewis Hamilton ha chiuso al 6° posto il venerdì di Zandvoort. Nonostante una Ferrari non ancora ai livelli di Budapest, il britannico ha fatto vedere di essere 'in palla' al rientro dalle vacanze. 

"Progressi incoraggianti tra le due sessioni"

"È stato bello tornare in pista. Abbiamo fatto progressi incoraggianti tra le due sessioni dopo non essere stati nella finestra ideale di performance in FP1. C’è ancora del lavoro da fare per migliorare il bilanciamento della vettura sul giro secco, ma sul passo gara la prestazione è sembrata più costante. Come sempre, la qualifica sarà decisiva qui, quindi la priorità è portare le indicazioni raccolte oggi in FP3 e continuare a progredire".

