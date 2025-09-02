F1, R3TO lancia '44', nuovo videoclip musicale dedicato a Lewis Hamilton e al motorsportDA NON PERDERE
Il videoclip da non perdere di R3TO: il sogno di un bambino che diventa leggenda. Il racconto in musica del mito Lewis Hamilton che si inserisce in un contesto sempre più stretto tra musica e sport. Ma '44'nnon è solo un videoclip musicale: è una celebrazione del coraggio, della determinazione e della grandezza che contraddistinguono il motorsport moderno. Guarda qui il VIDEO e scopri tutti i dettagli
L'immaginario di "44" prende vita in un videoclip suggestivo, che ripercorre la storia di un bambino con un sogno straordinario: diventare una leggenda della Formula 1. La narrazione si apre con una controfigura di Lewis Hamilton da bambino, interpretata dalla giovanissima social star a tema F1 @noahcoooks2015 ,intento a disegnare e fantasticare sulla Ferrari, mentre il suo primo kartlo accompagna nei primi passi verso un futuro glorioso. Tra scenari epici, riprese all’interno della nuovissima Monza Kart Arena e il calore deitifosi Ferrari, il video culmina con R3TO al centro di una tribuna gremita, a simboleggiare l'unione tra sport, passione e musica.
Distribuito da ADA Music Italy per Warner, il videoclip si inserisce in un contesto sempre più stretto tra musica e sport, un connubio che R3TO ha reso la sua firma artistica. "44" non è solo un videoclip musicale: è una celebrazione del coraggio, della determinazione e della grandezza che contraddistinguono il motorsport moderno.
A rendere il progetto ancora più speciale, la collaborazione con Carlo Vanzini, la presenza del celebre telecronista, frutto del consolidato rapporto di R3TO con Sky, conferma il crescente impatto della sua musica nel panorama motoristico, dove i suoi brani hanno superato i 4 milioni di stream sulle piattaforme digitali.
