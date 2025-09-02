Il videoclip da non perdere di R3TO: il sogno di un bambino che diventa leggenda. Il racconto in musica del mito Lewis Hamilton che si inserisce in un contesto sempre più stretto tra musica e sport. Ma '44'nnon è solo un videoclip musicale: è una celebrazione del coraggio, della determinazione e della grandezza che contraddistinguono il motorsport moderno. Guarda qui il VIDEO e scopri tutti i dettagli