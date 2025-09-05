Formula 1, GP Monza: la diretta delle seconde prove libere in Italia
Uno due Ferrari nella prima sessione e libere. Ora le FP2 che ripartono a Monza tra l'entusiasmo del popolo della Rossa. McLaren di Norris sottotono nei primi giri del venerdì, mentre tocca anche a Piastri che avava lasciato il sedile al rookie Dunne. Tutto il weekend del GP d'Italia è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
ANTONELLI NELLA GHIAIA
Tifosi di Leclerc, ma anche del suo cane Leo
51' al termine della seconda sessione di prove libere a Monza
Piastri, che nelle FP1 ha lasciato il posto a Dunne, si piazza al comando in 1:21.212
Verstappen primo con la Red Bull in 1:21.277
Norris prende il primo posto, poi lo passa Antonelli in 1:21.367
Problemi allo specchietto destro per Piastri, il muretto McLaren gli dice che può proseguire
Albon scatta al comando con la Williams in 1:21.510
Si lancia Norris su McLaren
Primo tempo delle FP2, Russell in 1:21.735
Traffico in pit lane, ora si comincia a girare sul serio. Dentro le monoposto!
Ivan Capelli: "Ferrari partita in modalità molto aggressiva in questo weekend"
Subito Virtual Safety Car?
VIA ALLE FP2 DEL GP D'ITALIA 2025
Un minuto al via della seconda sessione di libere a Monza
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Monza! Pronti a seguire con voi la seconda sessione di prove libere del GP d'Italia 2025: diretta sul canale 207 e qui in live streaming. Tutti in pista, si riparte!
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Autodromo Nazionale di Monza
- Curve: 11
- Lunghezza: 5.793 m
- Inaugurato: 1950
- Giri del GP: 53
LECLERC SI CARICA CON I TIFOSI. Nel VIDEO il primo di una lunga serie di saluti tra Charles Leclerc e i i tifosi della Rossa al Gran Premio di Monza, prima delle Prove Libere 1. La carica che si scambiano reciprocamente prima del via dell'azione in pista!
E HAMILTON SPIEGA LA 'PASSIONE FERRARI'. Bastano poche parole e queste immagini a Hamilton per spiegare in modo perfetto la grande passione dei tifosi italiani per la Ferrari. Guarda il VIDEO.
METEO. Per lo più nuvoloso al mattino, poi soleggiato da mezzogiorno. Condizioni asciutte per le sessioni di F1. Vento leggero da sud-ovest. FP2: 26°C. Massima: 27°C.
FERRARI, LA 'MAREA ROSSA'. Tutto esautito da tempo per la gara di domenica a Monza: saranno oltre trecentotrenta mila i tifosi che arriveranno all'Autodromo di Monza per la tre giorni del GP d'Italia. Una passione enorme, soprattutto per la Ferrari. Qui gli scatti da non perdere. CLICCA QUI
Power Unit e i team a rischio penalità: la situazione a oggi. E occhio alla McLaren... LA SITUAZIONE
VERSTAPPEN NON CHIUDE ALL'IPOTESI FERRARI. L'olandese non chiude del tutto alla Rossa, ma parlando del suo fututo mette in chiaro quali sarebbero le condizioni per un eventuale approdo a Maranello: "C'è una possibilità? Nella vita c'è sempre una possibilità per ogni decisione". E ancora: "Penso che Ferrari sia un brand enorme. Tutti i piloti si immaginano di guidare una Ferrari, ma penso che l'errore stia qui. Se vuoi guidare per la Ferrari, è per vincere. Se mai dovessi andarci, non sarebbe solo per guidare la Ferrari, ma perché vedo l'opportunità di vincere. Vincere con la Ferrari è ancora meglio". Delle parole di Max ha parlato Carlo Vanzini durante la diretta delle libere a Monza.
WEEKEND A TUTTO GAS SU SKY! La F1 a Monza, la MotoGP a Barcellona, ma non solo. Un weekend ricchissimo attende gli appassionati di motorsport su Sky: la Superbike riparte dalla Francia, la MXGP dalla Turchia e il WEC sfreccia negli Stati Uniti. Qui il programma per non perdere nulla di un fine settimana ricchissimo live su Sky e in streaming su NOW. TUTTO IL PROGRAMMA NEI DETTAGLI
FERRARI. La livrea con cui vedremo in pista le monoposto di Leclerc e Hamilton a Monza è un omaggio a Niki Lauda e al trionfo iridato del 1975 "Dove il passato incontra il presente. Festeggiamo i 50 anni dalla stagione vittoriosa di Niki con la 312T", si legge sugli account social della Scuderia. Qui tutti i DETTAGLI.
IL CIRCUITO. Il mitico Autodromo di Monza raccontato attraverso le sue curve: Prima Variante, Roggia, Ascari, Parabolica, non dei semplici tratti d'asfalto, ma pagine di un romanzo senza tempo, che hanno eletto il circuito a Tempio della Velocità. Senza dimenticare le novità della scorsa stagione e quelle apportate in questa. L'APPROFODIMENTO
LE GOMME. A Monza verranno utilizzate la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, esattamente come lo scorso anno, quando la pista era stata appena riasfaltata. Dopo dodici mesi di utilizzo, l'asfalto avrà inevitabilmente subito un processo di invecchiamento, ma ciò non dovrebbe incidere in maniera sostanziale sul ventaglio di strategie possibili sul circuito che richiede il carico aerodinamico più basso di tutta la stagione. Qui tutti i DETTAGLI
PRIME LIBERE. Sessione inaugurale a Monza chiusa con il miglior tempo di Hamilton su Ferrari in 1:20.117. Seconda l'altra Rossa di Leclerc, poi Sainz e Verstappen. Antonelli quinto davanti a Norris. II rookie Dunne e Aron in pista nelle FP1 al posto di Piastri (McLaren) e Colapinto (Alpine). CRONACA E TEMPI
Nella puntata precedente... gli HIGHLIGHTS del GP d'Olanda
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.
Il resto del programma di oggi LIVE sul canale 207
- Ore 14.55: F3 - Qualifiche
- Ore 15.50: F2 - Qualifiche
- Ore 16.35: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Prove libere 2
- Ore 18: Paddock Live
- Ore 18.25: Porsche Super Cup – Prove Libere
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)
Tutti gli orari di sabato per seguire Monza su Sky Sport F1
- Ore 9.10: F3 - Sprint Race
- Ore 10.15: Kimi’s Room
- Ore 10.30: Porsche Super Cup - Qualifiche
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 - Prove libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 - Sprint Race
- Ore 15.15 Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: F1 - Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
La programmazione Sky per la domenica del GP Italia
- Ore 8.10: F3 – Feature Race
- Ore 9.40: F2 – Feature Race
- Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara
- Ore 13: Kimi’s Room
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy