La F1 a Monza, la MotoGP a Barcellona, ma non solo. Un weekend ricchissimo attende gli appassionati di motorsport su Sky: la Superbike riparte dalla Francia, la MXGP dalla Turchia e il WEC sfreccia negli Stati Uniti. Qui il programma per non perdere nulla di un fine settimana ricchissimo live su Sky e in streaming su NOW TUTTE LE NEWS DI MOTORI

Fino a domenica 7 settembre un nuovo weekend di motori da vivere su Sky e NOW. La Formula 1 a Monza per l'atteso Gran Premio d’Italia e la MotoGP a Montmeló per il Gran Premio di Catalogna. Ma sarà un fine settimana ricchissimo per gli appassionati di motorsport, perché Sky vi porterà a vivere altri grandi eventi: la Superbike in Francia, il WEC negli States e il motocross in Turchia. E allora andiamo in pista! Qui la guida per non perdere nulla di queste strepitose giornate a tutto gas!

La F1 a Monza, si corre nel Tempio della velocità Si alza il sipario su uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di Formula 1, che il 7 settembre fa tappa a Monza per il Gran Premio d’Italia. Un weekend da non perdere, che Sky seguirà minuto per minuto con una grande marcia d’avvicinamento fatta di interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità. Una copertura live minuto per minuto garantita anche dal canale all news Sky Sport 24, con news, collegamenti e interviste per tutto il weekend. Inoltre, aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui canali social di Sky Sport. E in autunno in arrivo anche un nuovo documentario per rivivere la storia di una delle icone senza tempo della F1, "Benetton Formula". IL DOCUMENTARIO 'Benetton Formula', tutti i dettagli

Giovedì 4 settembre Ore 14.15: Kimi’s Room

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 16.30: Paddock Live Pit Walk Venerdì 5 settembre Ore 9.30 F3 - Prove Libere

Ore 10.55: F2 - Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - Prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 - Qualifiche

Ore 15.50: F2 - Qualifiche

Ore 16.35: Paddock Live

Ore 17: F1 - Prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita) Sabato 6 settembre Ore 9.10: F3 - Sprint Race

Ore 10.15: Kimi’s Room

Ore 10.30: Porsche Super Cup - Qualifiche

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - Prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 - Sprint Race

Ore 15.15 Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show Domenica 7 settembre Ore 8.10: F3 – Feature Race

Ore 9.40: F2 – Feature Race

Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara

Ore 13: Kimi’s Room

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

MotoGP in Catalunya! Ci sono anche Moto 2, Moto 3 e MotoE Aappuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del Mondiale 2025 di MotoGP, il Gran Premio di Catalogna, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove libere. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. Nel weekend in pista anche Moto2, Moto3 e MotoE. MERCATO PILOTI Griglia MotoGP 2026: manca l'annuncio di Moreira

Giovedì 4 settembre Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti Venerdì 5 settembre Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time Sabato 6 settembre Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10 Moto E – Gara 1

Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time Domenica 7 settembre Ore 9.35: Warm Up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – Gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – Gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - Gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy

La SBK riparte dalla Francia: il programma live su Sky Nel fine settimana di motori nella Casa dello Sport di Sky torna la Superbike con il Round di Francia. Sabato, a Magny-Cours, è tempo di Superpole alle 10.55 (Sky Sport Max e NOW), anticipo di Gara 1 prevista alle 14 (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW). Domenica, alle 11, la Superpole Race (Sky Sport Max e NOW), mentre chiude il weekend Gara 2 alle 15.30 (Sky Sport Max e NOW).

Venerdì 5 settembre Ore 10.15: Superbike – Prove Libere 1

Ore 13.25: WCR - Superpole

Ore 14.05: Supersport 300 - Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove Libere 2

Ore 15.55: Supersport - Superpole Sabato 6 settembre Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 11.45: WCR – Gara 1

Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 1

Ore 13.45: Pre-Superbike

Ore 14: Superbike – Gara 1

Ore 14.35: Post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 1 Domenica 7 settembre Ore 10.45: Pre-Superbike

Ore 11: Superbike – Superpole Race

Ore 11.15: Post Superbike

Ore 11.45: WCR – Gara 2

Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 2

Ore 13.55: Supersport – Gara 2

Ore 15.15: Pre-Superbike

Ore 15.30: Superbike - Gara 2

Ore 16.05: Post gara

MXGP in Turchia, il 18esimo round in diretta su Sky In pista su Sky anche anche l’MXGP, che fa tappa ad Afyonkarahisar per il GP della Turchia, diciottesimo impegno della stagione. Domenica, su Sky Sport Mix e NOW, appuntamento alle 13 con Gara 1, mentre alle 16, su Sky Sport Arena e NOW, Gara 2.

Domenica 7 luglio Ore 13: Gara 1

Ore 16: Gara 2

FOTO da @mxgp su X

WEC: la Lone Star Le Mans su Sky Sport Arena Dopo la 6h di San Paolo si vola in Texas, Stati Uniti, per il sesto appuntamento del Mondiale Endurance: la Lone Star Le Mans, in diretta domenica, dalle 20 alle 2, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Domenica 7 settembre Ore 20: Lone Star Le Mans