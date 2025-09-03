Il WEC 2025 riparte questo fine settimana ad Austin con l’ottava edizione Lone Star Le Mans, sesto appuntamento del Mondiale Endurance. In occasione della 6 ore nel Circuito delle Americhe la Ferrari si presenta da favorita avendo vinto nel 2024 con AF Corse e vantando quattro successi su cinque gare corse quest’anno. Occhi puntati anche sul Mondiale Costruttori, nel quale il Cavallino ha un margine di 55 punti sulla Cadillac, salita al secondo posto grazie alla doppietta di Interlagos.

Ferrari: ad Austin primo match-point per il titolo costruttori

Quanto alla classifica piloti, la 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi comanda con 12 punti sulla AF Corse #83 di Robert Kubica, Ye Yifei e Phil Hanson, i vincitori della 24 Ore di Le Mans. Subito dietro la Cadillac-Jota #12 del trio Lynn/Nato/Stevens, galvanizzato dal trionfo in Brasile e attardato di 37 lunghezze rispetto alla vetta. Round cruciale per Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, staccati di 48 punti dopo la squalifica di Le Mans e lo zero di Interlagos. La prima minaccia per il Cavallino potrebbe arrivare proprio da Cadillac, che spera di ripetere la notevole prestazione di San Paolo, avendo per di più già fatto bene l’anno scorso (4° posto). Spazio anche al mercato: nella pausa estiva Jenson Button, compagno di Earl Bamber e Sebastien Bourdais sulla #38, ha annunciato il ritiro dalle competizioni a tempo pieno a fine 2025.

Cambio in corsa per Toyota, Porsche torna alle tre punte

Da non sottovalutare anche Toyota, seconda nel 2024. Tuttavia, la GR010 sta soffrendo e a Interlagos non ha marcato punti. A complicare la situazione ci mette anche l’infortunio di Mike Conway, che lascia spazio a quel José Maria Lopez solitamente alla guida della Lexus in LMGT3. Per sostituire l’argentino il marchio giapponese sceglie Jack Hawksworth, già impegnato con la RC F di Vasser-Sullivan nell’IMSA. Novità anche in Porsche, che torna ad equipaggi da tre con Campbell e Jaminet nuovamente in azione. Nel 2024 la 963 ha faticato ad Austin, ma dopo il podio in Brasile la speranza del Team Penske è di invertire la tendenza e ottenere il primo successo stagionale.

Cosa aspettarsi da BMW, Alpine e Peugeot

Da scoprire, invece, il potenziale di BMW, che in Texas cerca riscatto dopo le altalenanti uscite di Le Mans e Interlagos, specie per la #15 di Marciello/Magnussen/D. Vanthoor, spesso frenati da guai tecnici. Vedremo se nelle 6 intense ore di gara faranno capolino ai vertici della classifica anche Alpine e Peugeot, rispettivamente la sesto e settimo posto nel Mondiale Costruttori. Basandoci su quanto visto nella passata edizione Alpine potrebbe trovare un terreno abbastanza fertile per coltivare buoni risultati, mentre Peugeot spera che l’asfalto sconnesso e un layout sfavorevole non pregiudichino le prestazioni della 9X8. Chiudendo il capitolo Hypercar, gara di casa per il The Heart of Racing, team al seguito delle Aston Martin Valkyrie: in Brasile la LMh inglese si è fatta vedere per la prima volta in top10 grazie specialmente a Marco Sørensen, ma il processo di apprendimento è ancora lungo e Austin potrebbe diventare un bel banco di prova.

Lotta serrata in LMGT3, Rossi eBMW determinati a scalare la classifica

Classifica quanto mai corta in LMGT3 con cinque equipaggi racchiusi in 33 punti. In testa la Porsche Manthey #92 di Lietz/Pera/Hardwick, seguita a 13 punti dalla Ferrari AF Corse #21 e a 23 dalla Corvette TF Sport #33. Nella lotta entrano anche Lexus #87, fresca del grande trionfo brasiliano, e la seconda Corvette. In difficoltà invece BMW-WRT: la #31 è solo 12^, seguita dalla #46 di Valentino Rossi, Kelvin van der Linde e Ahmad Al Harthy, che non salgono sul podio da Imola. In cerca di riscatto anche Aston Martin, Ford e McLaren, mentre Iron Lynx resta fanalino di coda con le Mercedes ancora acerbe.

Appuntamento in diretta con il WEC domenica 7/9 alle ore 19:50, LIVE su Sky Sport Arena e in streaming anche su NOW.