F1, orari GP Monza: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheGUIDA TV
Attesa finita, su il sipario sull'appuntamento di Monza. Oggi in pista per le libere dalle 13.30, mentre sabato le qualifiche alle 18. Domenica la gara alle 15: tutto live su Sky e in streaming su NOW
Fino a domenica 7 settembre, appuntamento con uno degli eventi più attesi nel calendario di Formula 1: il GP d'Italia. Un weekend da non perdere, che Sky seguirà minuto per minuto con una grande marcia d’avvicinamento fatta di interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità. Una copertura live minuto per minuto garantita anche dal canale all news Sky Sport 24, con news, collegamenti e interviste per tutto il weekend. Inoltre, aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui canali social di Sky Sport.
Tutti gli appuntamenti in pista per il GP Italia su Sky
Il weekend del Gran Premio più veloce della stagione ci porta in pista da venerdì, con la prima sessione di libere in programma alle 13.30, mentre la seconda scatterà alle 17. Sabato pomeriggio alle 13.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica via alla gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend di Monza in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.
Il programma del weekend del GP d'Italia in diretta su Sky
Venerdì 5 settembre
- Ore 9.30 F3 - Prove Libere
- Ore 10.55: F2 - Prove Libere
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: F1 - Prove libere 1
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: F3 - Qualifiche
- Ore 15.50: F2 - Qualifiche
- Ore 16.35: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Prove libere 2
- Ore 18: Paddock Live
- Ore 18.25: Porsche Super Cup – Prove Libere
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 6 settembre
- Ore 9.10: F3 - Sprint Race
- Ore 10.15: Kimi’s Room
- Ore 10.30: Porsche Super Cup - Qualifiche
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 - Prove libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 - Sprint Race
- Ore 15.15 Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: F1 - Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 7 settembre
- Ore 8.10: F3 – Feature Race
- Ore 9.40: F2 – Feature Race
- Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara
- Ore 13: Kimi’s Room
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Gli orari delle repliche di qualifiche e GP su Sky Sport F1
- Qualifiche: alle 18.30 e alle 21.30 i primi due passaggi
- GP: alle 20 e alle 22 i i primi due passaggi