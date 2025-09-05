Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Hamilton dopo le libere a Monza: "Segnali incoraggianti per la qualifica"

ferrari

Lewis Hamilton, primo nelle FP1, ha poi chiuso con il 5° tempo il suo primo venerdì di Monza da pilota Ferrari: "La macchina è sembrata piuttosto buona e sono arrivati segnali incoraggianti. Nel pomeriggio non siamo andati nella giusta direzione, ma lavoreremo per la qualifica. Il passo sul giro è competitivo". Tutto il weekend del GP d'Italia è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: HIGHLIGHTS LIBERE

Un lampo di Lewis Hamilton ha illuminato il pomeriggio di Monza, con il miglior tempo del britannico nella sua prima apparizione al GP d'Italia da pilota Ferrari. Il sette volte iridato ha poi stampato il quinto crono nelle FP2, lui che dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia. 

Hamilton: "xxxx"

"È sempre speciale essere in pista davanti ai tifosi: la passione e l’energia qui a Monza sono davvero uniche. La macchina è sembrata piuttosto buona questo pomeriggio ed è stato incoraggiante chiudere in testa FP1. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti tra le sessioni che analizzeremo con attenzione, perché non siamo sicuri che ci abbiano portato nella direzione giusta, ma c’è tempo per sistemare le cose in vista di domani. Il nostro passo sul giro è parso competitivo e abbiamo raccolto informazioni preziose su tutte le mescole: la priorità sarà quindi capire come continuare a migliorare il passo gara. Sono fiducioso che la squadra possa fare buoni progressi durante la notte e lavoreremo per arrivare pronti e avere una buona qualifica".

Formula 1: Altre Notizie

Hamilton: "Segnali incoraggianti per la qualifica"

ferrari

Lewis Hamilton, primo nelle FP1, ha poi chiuso con il 5° tempo il suo primo venerdì di Monza da...

Leclerc: "Siamo veloci, possiamo giocarcela"

ferrari

Charles Leclerc analizza la prima giornata di libere a Monza, chiusa con il 2° tempo: "La nostra...

Piastri investigato, a Monza solo una reprimenda

mclaren

Il pilota australiano della McLaren richiamato dai commissari FIA dopo le FP2 del GP d'Italia: è...

Browning in pole: il racconto di F2 e F3

GP MONZA

Le qualifiche di F3 a Monza sorprendono con Rafael Camara penalizzato da un track limit e...

GP Monaco, ufficiale il rinnovo fino al 2035

L'ANNUNCIO

ll Gran Premio di Monaco rimarrà nel calendario di Formula 1 almeno fino al 2035. L'annuncio,...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS