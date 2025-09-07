Formula 1, gli orari delle repliche del GP Olanda 2025GLI ORARI
Non hai visto la gara di Monza? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di seguire tutte le gare attraverso la programmazione delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207). Qui tutti gli orari della gara di Budapest che potete trovare subito anche on demand. Prossima tappa Baku il 21 settembre
Il Mondiale di F1 in Italia per la sedicesima gara della stagione 2025. Se non siete riusciti a seguire la diretta o volete rivivere l'evento, la programmazione di Sky Sport vi permette di sapere tutto sulla prova corsa sul tracciato di Monza.
Come rivedere il GP Italia su Sky e anche on demand
Dopo i primi due passaggi delle repliche alle 20 e alle 22 su Sky Sport F1 (canale 207). Ma l'ampia programmazione delle repliche può essere consultata anche attraverso la guida online sul sito Skysport.it. La gara è disponibile poco dopo la bandiera a scacchi anche on demand.
Tutto sul GP di Monza con Skysport.it: highlights, news, interviste
- Per chi non è riuscito ad essere davanti alla tv per la diretta della gara, nessun problema: è possibile seguire il GP di Monza dalla prima all'ultima curva anche da uno smartphone o da un tablet: con SkyGo e la possibilità di guardare l'evoluzione del Gran Premio direttamente sul proprio dispositivo in tempo reale.
- Con Skysport.it, attraverso la cronaca live giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto per farvi sentire in pista assieme ai protagonisti del Mondiale.
- Dalla fine della gara, imoltre, i video dei momenti più importanti: sorpassi, incidenti e pit-stop con una serie di contenuti in alta definizione per vivere e rivivere le emozioni della F1 come mai prima d'ora.