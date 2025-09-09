A Monza la McLaren non ha tenuto il passo di Verstappen, ma ha confermato ancora una volta il proprio modello di gestione sorprendendo molti, ma ribadendo la linea di Stella e Brown: trasparenza e disciplina come valori fondanti. La F1 ritorna nel weekend del 19-21 settembre con il GP di Azerbaijan LIVE su Sky e in streaming su NOW

McLaren mosca bianca. A Monza non è stata all'altezza delle performance di Max Verstappen, ma in un mondo egocentrico e spietato si è distinta ancora una volta per stile e gestione. La richiesta a Piastri di cedere la posizione a Norris dopo il problema al pit stop del pilota britannico che era stato secondo tutta la gara ha fatto scoppiare a ridere Verstappen e lasciato più di qualcuno sorpreso, ma è stata l'ennesima conferma di come Andrea Stella e Zak Brown abbiano deciso di costruire e gestire la loro squadra in nome di trasparenza e rispetto a tutti i livelli. Era già successo, in Ungheria l'anno scorso a fattori invertiti. Quella volta a giovarne fu l'australiano che andò a vincere per la prima volta in Formula 1.