F1, la gestione della McLaren nel Gp di Monza. L'analisiformula 1
A Monza la McLaren non ha tenuto il passo di Verstappen, ma ha confermato ancora una volta il proprio modello di gestione sorprendendo molti, ma ribadendo la linea di Stella e Brown: trasparenza e disciplina come valori fondanti.
McLaren mosca bianca. A Monza non è stata all'altezza delle performance di Max Verstappen, ma in un mondo egocentrico e spietato si è distinta ancora una volta per stile e gestione. La richiesta a Piastri di cedere la posizione a Norris dopo il problema al pit stop del pilota britannico che era stato secondo tutta la gara ha fatto scoppiare a ridere Verstappen e lasciato più di qualcuno sorpreso, ma è stata l'ennesima conferma di come Andrea Stella e Zak Brown abbiano deciso di costruire e gestire la loro squadra in nome di trasparenza e rispetto a tutti i livelli. Era già successo, in Ungheria l'anno scorso a fattori invertiti. Quella volta a giovarne fu l'australiano che andò a vincere per la prima volta in Formula 1.
McLaren, il vantaggio di Piastri e le classifiche
Fotografia riaffiorata sicuramente nella mente di Oscar anche domenica scorsa, come il fatto che in fin dei conti andava a perdere solo tre punticini mantenendo un buon margine di 31 lunghezze per la sua lotta mondiale contro Norris. Posato, intelligente e quando serve incisivo, Piastri sa che dalla sua adesso ha un piccolo credito. Gli servirà o meno solo l'ultima parte di questa stagione lo dirà, ma la gestione Monza dei due piloti McLaren ha evidenziato una volta di più quanto le regole di disciplina e confronto imposte dal team stiano pagando. In pista tra i piloti e nel garage, in fabbrica per favorire un lavoro che ha permesso di portarsi a casa due Mondiali Costruttori in due anni insieme al pilota in questo 2025. L'aritmetica ormai non mente: invertendo l'ordine dei fattori il prodotto, o meglio la McLaren in testa al mondiale, non cambia. Ed è un prodotto anche un po' made in Italy. Senza proclami ed egoismi ma soprattutto armonico e vincente.