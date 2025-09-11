Esplora tutte le offerte Sky
F1, Montezemolo: "La Ferrari deve tornare a vincere il Mondiale"

Ferrari

L'ex presidente Ferrari, a margine dell'anteprima mondiale di 'Luca: Seeing Red', documentario dedicato alla sua vita, parla del momento Ferrari e sulla fedeltà dei suoi tifosi: "Ho visto le immagini bellissime dei fan a Monza e poi una squadra che non ha vinto nemmeno una gara. La Ferrari deve tornre a vincere il titolo". Il prossimo appuntamento con la F1 è a Baku dal 19 al 21 settembre: live su Sky e in streaming su NOW

Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente Ferrari, a margine dell'anteprima mondiale di 'Luca: Seeing Red' documentario dedicato alla sua vita, film di apertura del festival 'Visioni dal Mondo 2025', ha commentato l'ultimo appuntamento della campionato di F1 corso a Monza. "Ho visto le immagini bellissime dei tifosi e poi una squadra che malgrado tanti annunci della vigilia ad oggi non ha vinto nemmeno una gara, e anche se avesse vinto una gara, la Ferrari dopo tanti anni deve vincere il Mondiale". Ha poi aggiunto: "Io ho passato dei momenti terribili perché penso che abbiamo perso nove o dieci campionati del mondo nella seconda metà dell'ultima gara". Infine, Montezemolo ha voluto concludere con un pensiero rivolto ancora ai tifosi: "La Ferrari è tanti anni che non arriva nemmeno all'ultima gara con un pilota che può vincere, io mi auguro che le cose cambino prima di tutto per quelle persone che erano a Monza e che continuano ad avere una fede incrollabile. Credo che la Ferrari di oggi abbia ancora più responsabilità nei loro confronti".

