Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Baku in Azerbaijan
Il Mondiale riparte dall'Azerbaijan: a Baku la McLaren può chiudere con largo anticipo la partita per il titolo Costruttori. Verstappen proverà a bissare il successo di Monza, mentre la Ferrari arriva con la voglia di centrare qualcosa d'importante su un tracciato dove Leclerc ha conquistato 4 pole di fila. Ma oggi parola a piloti con la conferenza che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 e qui in live streaming
Amici di Sky, appassionati di F1, il Mondiale corre in Azerbaijan. Pronti a seguire con voi la conferenza piloti di Baku: la diretta tv è sul canale 207, qui il live streaming. Ponti a scendere in pista!
Kimi Antonelli al posto di Russell nella conferenza di oggi a Baku
ULTIM'ORA MERCEDES. Russell salterà l'attività con i media nel giovedì di Baku. Era nel secondo gruppo della conferenza stampa
Primo gruppo di piloti in conferenza a Baku:
- Piastri (McLaren)
- Gasly (Alpine)
- Hulkenberg (Kick Sauber)
Secondo gruppo di piloti in conferenza a Baku:
- Antonelli (Mercedes)
- Stroll (Asston Martin)
- Lawson (Racing Bulls)
Vasseur: "Serve un risultato importante con entrambi i piloti". Alla vigilia di Baku, il team principal Frederic Vasseur: "La squadra ha lavorato sodo per affinare la preparazione. Il nostro obiettivo è mettere insieme tutti gli elementi per ottenere un risultato importante con entrambi i piloti". LE SUE PAROLE
Montezemolo: "La Ferrari deve tornare a vincere il Mondiale. Mancano leader e anima". L'ex numero uno della Scuderia, a margine dell'anteprima mondiale di 'Luca: Seeing Red', documentario dedicato alla sua vita, parla del momento Ferrari e sulla fedeltà dei suoi tifosi: "Ho visto le immagini bellissime dei fan a Monza e poi una squadra che non ha vinto nemmeno una gara. La Ferrari deve tornre a vincere il titolo. Manca una leadership"
Il tracciato del GP dell'Azerbaijan
Diciassettesimo Gran Premio della stagione, si passa da Monza al tracciato cittadino di Baku che presenta caratteristiche molto particolari. Qui tutto sulle curve, le velocità e i giri da percorerre in gara: I DETTAGLI
In Azerbaigian la McLaren portrebbe conquistare il titolo Costruttori. Affinché ciò avvenga, i Papaya dovranno avere un vantaggio di 346 punti dopo il GP di Baku. Oggi ne hanno 337 (contro i 280 della Ferrari).
LE 6 SPRINT DEL MONDIALE 2026 UFFICIALIZZATE NEI GIORNI SCORSI
Dopo aver definito tappe e date del prossimo campionato, la Formula 1 ha ora annunciato anche il calendario delle Sprint per il 2026. Le gare saranno ancora 6, con novità nei circuiti coinvolti ma senza cambiamenti al format, almeno per ora. Liberty Media ha confermato che non ci saranno variazioni nel breve periodo, ma dal 2027 si valuta un possibile aumento e modifiche, inclusa l'ipotesi della griglia invertita.
Nella puntata precedente: gli HIGHLIGHTS del GP d'Italia
Benvenuti a Baku! Il trailer di Sky che vi porta in Azerbaijan
A Baku la McLaren ha la possibilità di chiudere con largo anticipo la partita per il titolo Costruttori. Verstappen e la Red Bull proveranno a bissare il successo di Monza, mentre la Ferrari arriva con la voglia di centrare qualcosa d'importante su un tracciato dove Leclerc ha centrato 4 pole di fila. Qui il VIDEO con il trailer che introduce il weekend su Sky Sport F1 (canale 207)
Tutti gli appuntamenti con la F1 da segnare in agenda
Da giovedì 18 a domenica 21 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio d’Azerbaigian,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
- Si parte oggi alle 11.30 con la conferenza stampa piloti.
- Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 10.30, la seconda alle 14.
- Sabato, alle 10.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 14 scattano le qualifiche.
- Domenica, alle 13, al via la gara. Nel weekend azero, in pista anche la F2.
- Ore 11.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 19 settembre
- Ore 7.55: F2 – Prove Libere
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 11.55: F2 - Qualifiche
- Ore 13: Inside the team – Un GP con Bearman
- Ore 13.45: Paddock Live
- Ore 14: F1 – Prove Libere 2
- Ore 15: Paddock Live
- Ore 15.30: Paddock Live Show
- Ore 16: Conferenza stampa Team Principal (differita)
- Ore 20.45: Mi Presento: Ollie Bearman
Sabato 20 settembre
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 12.10: F2 – Sprint Race
- Ore 13.15: Warm Up
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.00: F1 - Qualifiche
- Ore 15.15: Paddock Live
- Ore 15.45: Paddock Live Show
Domenica 21 settembre
- Ore 8.55: F2 – Feature Race
- Ore 10.30: Inside the team – Un GP con Bearman
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 13: F1 - Gara
- Ore 15: Paddock Live Post-Gara
- Ore 15.30: Debriefing
- Ore 16: Notebook
- Ore 16.15: Race Anatomy
- Ore 20.30: Inside the team – Un GP con Bearman