Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Baku in tvguida tv
Attesa finita, su il sipario sull'appuntamento di Baku, per il GP di Azerbaijan. Venerdì in pista per le libere dalle 10.30, mentre sabato le qualifiche alle 14. Domenica la gara alle 13. Tutto il fine settimana, dal 19 al 21 settembre, è LIVE su Sky e in streaming su NOW
Da giovedì 18 a domenica 21 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio d'Azerbaijan, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
Un weekend con Bearman
Nella settimana del GP d'Azerbaigian Sky Sport dedica alcuni speciali a Ollie Bearman, rookie di questa stagione al volante della Haas. Da oggi alle 20.45 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW (anche su Sky Sport Insider) – con repliche durante il weekend - appuntamento speciale con "Inside the team – Un GP con Bearman", un weekend all'interno della squadra Haas con Matteo Bobbi in compagnia del pilota britannico, per analizzare e far vivere da vicino come la scuderia di F1 lavora e prepara il weekend di gara. Inoltre, domani alle 23, "Mi presento: Ollie Bearman", l'intervista al pilota che racconta la sua stagione tra sogni e aspettative.
Tutti gli appuntamenti in pista per il GP di Azerbaijan su Sky
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Il programma del weekend del GP d'Azerbaijan in diretta su Sky
Martedì 16 settembre
- Ore 20.45: Inside the team – Un GP con Bearman
Mercoledì 17 settembre
- Ore 23: Mi Presento: Ollie Bearman
Giovedì 18 settembre
- Ore 11.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 19 settembre
- Ore 7.55: F2 – Prove Libere
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 11.55: F2 - Qualifiche
- Ore 13: Inside the team – Un GP con Bearman
- Ore 13.45: Paddock Live
- Ore 14: F1 – Prove Libere 2
- Ore 15: Paddock Live
- Ore 15.30: Paddock Live Show
- Ore 16: Conferenza stampa Team Principal (differita)
- Ore 20.45: Mi Presento: Ollie Bearman
Sabato 20 settembre
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 12.10: F2 – Sprint Race
- Ore 13.15: Warm Up
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.00: F1 - Qualifiche
- Ore 15.15: Paddock Live
- Ore 15.45: Paddock Live Show
Domenica 21 settembre
- Ore 8.55: F2 – Feature Race
- Ore 10.30: Inside the team – Un GP con Bearman
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 13: F1 - Gara
- Ore 15: Paddock Live Post-Gara
- Ore 15.30: Debriefing
- Ore 16: Notebook
- Ore 16.15: Race Anatomy
- Ore 20.30: Inside the team – Un GP con Bearman