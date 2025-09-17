La Formula 1 fa tappa a Baku per il GP dell’Azerbaijan, dove lo scorso anno Charles Leclerc aveva conquistato la pole. Alla vigilia del weekend, il team principal Frederic Vasseur: "La squadra ha lavorato sodo per affinare la preparazione. Il nostro obiettivo è mettere insieme tutti gli elementi per ottenere un risultato importante con entrambi i piloti". Il GP a Baku dal 19 al 21 settembre è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Vasseur: "Serve un buon risultato con entrambi i piloti"

"Quello di Baku è sempre un fine settimana stimolante, con il tracciato che combina lunghi rettilinei e un settore centrale molto tecnico" – ha commentato Vasseur -. "Di solito le gare sono imprevedibili e ricche di opportunità, e per questo è importante eseguire tutto alla perfezione e concentrarci su noi stessi per sfruttare al massimo il pacchetto a disposizione. La squadra ha lavorato sodo per affinare la preparazione del weekend e le operazioni in pista e sappiamo che in gare come questa, su un circuito cittadino, ogni dettaglio può fare la differenza. Il nostro obiettivo è mettere insieme tutti gli elementi per ottenere un risultato importante con entrambi i piloti".