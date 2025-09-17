Esplora tutte le offerte Sky
GP Azerbaijan, Vasseur (Ferrari): "Serve un risultato importante con entrambi i piloti"

FERRARI

La Formula 1 fa tappa a Baku per il GP dell’Azerbaijan, dove lo scorso anno Charles Leclerc aveva conquistato la pole. Alla vigilia del weekend, il team principal Frederic Vasseur: "La squadra ha lavorato sodo per affinare la preparazione. Il nostro obiettivo è mettere insieme tutti gli elementi per ottenere un risultato importante con entrambi i piloti". Il GP a Baku dal 19 al 21 settembre è LIVE su Sky e in streaming su NOW

LE AMARE POLE DI LECLERC A BAKU - GUIDA TV

Si torna in pista. La Formula 1 corre nel fine settimana sul circuito cittadino di Baku per il GP dell’Azerbaijan: sarà il diciassettesimo round della stagione 2025. La pista vedrà sicuramente un duello serrato tra i due piloti McLaren (prima possibilità di chiudere la partita per il titolo Costruttori), ma l'attenzione sarà concentrata anche sulla Ferrari sul tracciato dove, lo scorso anno, Leclerc firmò la quarta pole consecutiva. Qui le parole del team principal Fred Vasseur dal sito ufficiale della Scuderia di Maranello.

Vasseur: "Serve un buon risultato con entrambi i piloti"

"Quello di Baku è sempre un fine settimana stimolante, con il tracciato che combina lunghi rettilinei e un settore centrale molto tecnico" – ha commentato Vasseur -. "Di solito le gare sono imprevedibili e ricche di opportunità, e per questo è importante eseguire tutto alla perfezione e concentrarci su noi stessi per sfruttare al massimo il pacchetto a disposizione. La squadra ha lavorato sodo per affinare la preparazione del weekend e le operazioni in pista e sappiamo che in gare come questa, su un circuito cittadino, ogni dettaglio può fare la differenza. Il nostro obiettivo è mettere insieme tutti gli elementi per ottenere un risultato importante con entrambi i piloti".

