Hamilton, addio a Roscoe: "Angelo e vero amico. Custodirò per sempre i ricordi insieme"

Lewis Hamilton ha annunciato la morte di Roscoe, il suo bulldog adottato nel 2013 e che, negli ultimi giorni, era tornato a lottare con dei problemi di polmonite. "Non ha mai smesso di combattere, fino alla fine", ha scritto il pilota Ferrari sui propri social. "Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Portare Roscoe nella mia vita è stata la scelta migliore che abbia mai fatto"

Hamilton: "Averlo con me è stata una delle parti più belle della vita"

"Dopo quattro giorni di terapia intensiva, in cui ha lottato con ogni briciolo di forza che aveva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe", ha scritto il sette volte campione del Mondo sui propri social. "Non ha mai smesso di combattere, fino alla fine. Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Portare Roscoe nella mia vita è stata la scelta migliore che abbia mai fatto, e custodirò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. Anche se ho perso Coco, non mi ero mai trovato di fronte alla scelta di dover addormentare un cane, anche se so che mia madre e molti cari amici lo hanno vissuto. È una delle esperienze più dolorose e sento un legame profondo con chiunque abbia affrontato la perdita di un animale amato. Per quanto sia stato difficile, averlo con me è stata una delle parti più belle della vita: amare così profondamente ed essere amati allo stesso modo. Grazie a tutti per l'amore e il sostegno che avete dimostrato a Roscoe negli anni. È stato davvero speciale poterlo vedere e sentire. È morto domenica sera, 28 settembre, tra le mie braccia", ha concluso Hamilton.