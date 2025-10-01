Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ferrari, Vasseur verso il GP Singapore: "Dobbiamo massimizzare il potenziale"

FERRARI

Il team principal della Ferrari verso la gara di Marina Bay: "E' sempre una delle prove più impegnative. Dobbiamo massimizzare il potenziale, dato che nelle ultime gare abbiamo visto come piccoli dettagli possano fare una grande differenza nei punti che si portano a casa". Il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE

"Com'è tipico dei circuiti cittadini, le qualifiche giocheranno ancora una volta un ruolo decisivo, e dovremo sfruttare al massimo ogni sessione per puntare alle migliori posizioni di partenza possibili". Parola del team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, in vista del Gran Premio di Formula 1 a Singapore. "L'obiettivo per il weekend - spiega il manager francese - sarà ancora una volta quello di massimizzare il potenziale, dato che nelle ultime gare abbiamo visto come piccoli dettagli possano fare una grande differenza nei punti che si portano a casa". "Singapore - ricorda Vasseur - è sempre una delle gare più impegnative dell'anno per tutto il team, sia per i piloti sia per le persone impegnate al muretto box o in garage. La conformazione del circuito, le condizioni notturne e il probabile ingresso della safety car si combinano per rendere questo Gran Premio una vera prova di concentrazione e adattabilità. Quest'anno - conclude il team principal della scuderia di Maranello - si aggiunge anche la variabile aggiuntiva dell'incremento del limite di velocità in pit lane, che potrebbe avere un'influenza sulla strategia".

Formula 1: Altre Notizie

Obiettivo Vasseur: "Massimizzare il potenziale"

FERRARI

Il team principal della Ferrari verso la gara di Marina Bay: "E' sempre una delle prove più...

La F1 a Singapore: domenica GP alle 14 su Sky

GUIDA TV

Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che...

Hamilton, addio a Roscoe: "Un angelo e vero amico"

l'annuncio

Lewis Hamilton ha annunciato la morte di Roscoe, il suo bulldog adottato nel 2013 e che, negli...

Foto: Instagram @lewishamilton

Ferrari nei test Pirelli, pioggia anche nel Day 2

al mugello

Il fornitore unico del Mondiale ha completato il lavoro della due giorni di test per le gomme...

Hamilton, ansia Roscoe: salta il test al Mugello

Formula 1

Il pilota britannico accanto al suo cane Roscoe che è in condizioni critiche a causa di una...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS