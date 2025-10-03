Esplora tutte le offerte Sky
Mercato piloti F1, chi in Red Bull con Verstappen nel 2026? Le ipotesi

mercato f1 fotogallery
7 foto

In attesa di capire se riuscirà nell'impresa di riaprire il Mondiale a Singapore, Max Verstappen non sa ancora chi sarà il suo compagno sulla Red Bull nel 2026. Con Roberto Chinchero facciamo il punto e capiamo le percentuali di chi occuperà il secondo sedile a fianco di SuperMax

VIDEO. CHI AL FIANCO DI VERSTAPPEN NEL 2026?

Incredibile, incidente Norris-Leclerc ai box!

gp singapore

Incredibile quanto accaduto nel corso delle Libere 2 del GP di Singapore, con Charles Leclerc che...

8 foto

La F1 a Marina Bay: le FOTO del weekend

Singapore

Fuori e dento la pista di Marina Bay. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto sul...

6 foto

Chi in Red Bull con Verstappen nel '26? Le ipotesi

mercato f1

In attesa di capire se riuscirà nell'impresa di riaprire il Mondiale a Singapore, Max Verstappen...

7 foto

Caldo a Singapore, ecco le tute refrigeranti. FOTO

VISTE DA VICINO

I 'nostri modelli' sono Charles Leclerc (Ferrari) ,Yuki Tsunoda (Red Bull), Oscar Piastri...

14 foto

Tutto su Singapore: il circuito di Marina Bay

IL TRACCIATO

Con la gara di Marina Bay, il Mondiale arriva alla sua 18^ tappa: si corre su un circuito il cui...

9 foto

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...