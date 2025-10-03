Mercato piloti F1, chi in Red Bull con Verstappen nel 2026? Le ipotesi
In attesa di capire se riuscirà nell'impresa di riaprire il Mondiale a Singapore, Max Verstappen non sa ancora chi sarà il suo compagno sulla Red Bull nel 2026. Con Roberto Chinchero facciamo il punto e capiamo le percentuali di chi occuperà il secondo sedile a fianco di SuperMax
- E' sempre un tema d'attualità: chi affiancherà Max Verstappen in Red Bull nel 2026? Vediamo con Roberto Chinchero chi siederà sul secondo sedile della Red Bull nel prossimo Mondiale
- Il franco algerino sembra il candidato naturale. Ha disputato un'ottima stagione in Racing Bulls. Ha grande maturità e velocità e non ha commesso errori, un passaporto perfetto per entrare in Red Bull
- Il giapponese si gioca le sue possibilità nelle prossime 2-3 gare
- Difficile, visto che si è già giocato le sue carte in Red Bull
- Una vecchia conoscenza in Red Bull: l'anglo-thailandese ha caratteristiche che piacerebbero anche alla proprietà (il 51% è thailandese). Tra tutti i piloti allontanati da Red Bull è quello che ha fatto meglio, anche se è sotto contratto con la Williams. Ma tutto dipende dalla proprietà