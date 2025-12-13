Fia Awards, i premi ai protagonsisti della stagione 2025 del motorsport
Si è conclusa con la tradizionale cerimonia degli 'Awards' la stagione del motorsport: a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, i premi consegnati dalla Federazione ai campioni e alle stelle delle sette categorie del campionato del mondo Fia. Qui tutti i premiati
- All’Humo Arena di Tashkent, in Uzbekistan, l'atto finale della stagione 2025 del motorsport. Alla presenza del neo riconfermato Presidente FIA Mohammed Ben Sulayem (e del Primo Ministro della Repubblica dell’Uzbekistan, Abdulla Aripov, anche lui riconfermato da poco) la cerimonia ha incoronato i protagonisti di questa stagione molto intensa. “Sogni di un campione“ il teama della serata.
- Premio ovviamente al nuovo campione della F1, Lando Norris, e celebrazioni anche per tutto il McLaren che ha vinto ancora il titolo Costruttori. Con il pilota britannico, sul palco, anche il team principal Andrea Stella e il Ceo Zak Brown.
- Futuro in McLaren, recente passato che ha segnato un grande trionfo: dopo aver vinto la F3 lo scorso anni, l'italiano Leonardo Fornaroli si è laureato campione della F2 con il team Invicta
- Il 'Premio Innovazione' è stato assegnato a una figura davvero leggendaria: Enzo Ferrari. Il premio è stato ritirato dal figlio di Enzo e vicepresidente della Ferrari, Piero Ferrari, accompagnato da Charles Leclerc.
- La squadra di Maranello si è aggiudicata il titolo di campione del mondo Piloti con l’equipaggio della vettura numero 51, composto da Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado. Ma non solo: come noto, è arrivato anche il titolo Costruttori e altresì il terzo posto per la vettura numero 50, il secondo per il trio di AF Corse numero 83.
- La novità di questa edizione, assegnato a un’organizzazione che ha dimostrato un impegno notevole nel rally, il Paraguay. Il rally è uno sport caro al presidente Sulayem, ex campione nella disciplina
- Toyota Gazoo Racing ha trionfato nei campionati del mondo rally e del rally raid. Nono titolo piloti nel Mondiale Rally per Sébastien Ogier, mentre il suo copilota Vincent Landais ha ricevuto il trofeo di per la prima volta.
- Lucas Moraes premiato per il rally raid, mentre nel Navigator’s Championship, Edouard Boulanger ha vinto il titolo per la seconda stagione di fila .
- Riconoscimento alla stella del Mondiale Rallycross Johan Kristoffersson con l'ottava vittoria in campionato
- Oliver Rowland, campione del mondo di Formula E
- TAG Heuer Porsche ha centrato l’obiettivo mondiale in questa stagione, grazie ai piloti Pascal Wehrlein e António Félix da Costa
- Thibaut Ramaekers, belga classe 2009, i è imposto in questa annata; Noah Baglin, britannico del 2012, nella categoria 'Ok Junior'; Senna van Walstijn. olandese di 22 anni, premiato nella categoria 'KZ'.