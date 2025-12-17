Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Caschi d’Oro 2025, premiazione a Imola: tutti i vincitori

MOTORI fotogallery
15 foto

A Imola la splendida serata dei Caschi d’Oro di Autosprint, l’evento che dal 1966 celebra i protagonisti nazionali e internazionali dell'automobilismo sportivo. Tra i premiati Kimi Antonelli, Andrea Stella e la Ferrari Endurance campione del mondo

ALTRE FOTOGALLERY

Caschi d'oro, tra i premiati Antonelli e Stella

MOTORI

A Imola la splendida serata dei Caschi d’Oro di Autosprint, l’evento che dal 1966 celebra i...

15 foto

Il Mondiale delle Sprint: Verstappen 1°

classifica

Con la stagione di F1 appena conclusa, diamo uno sguardo alla classifica piloti che considera...

10 foto

Audi Revolut il 20 gennaio: presentazioni F1

LE DATE

Audi Revolut: si chiamerà così il nuovo team tedesco che presenterà la nuova livrea il 20 gennaio...

9 foto

Fia Awards, i premi ai protagonsisti del 2025

LA CERIMONIA

Si è conclusa con la tradizionale cerimonia degli 'Awards' la stagione del motorsport: a...

10 foto

F1, chi sono i piloti più pagati del 2025

LA CLASSIFICA

La grande sfida in pista si è appena conclusa con il trionfo di Lando Norris, ma ce n'è un'altra...

12 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Kimi: "Ferrari? Penso a Mercedes, in futuro..."

    caschi d'oro

    Il pilota della Mercedes a Sky Sport durante la premiazione dei Caschi d'Oro e Volanti ACI...

    Kimi: "Cresciuto a livello mentale. E nel 2026..."

    mercedes

    Kimi Antonelli ha raccontato gioie e dolori del suo primo anno di Formula 1 in un'intervista a...

    F1 torna a Portimao: GP Portogallo nel 2027 e 2028

    l'annuncio

    Il GP del Portogallo mancava in calendario dal 2021: nelle uniche due apparizioni del Circus in...