Caschi d’Oro 2025, premiazione a Imola: tutti i vincitori
A Imola la splendida serata dei Caschi d’Oro di Autosprint, l’evento che dal 1966 celebra i protagonisti nazionali e internazionali dell'automobilismo sportivo. Tra i premiati Kimi Antonelli, Andrea Stella e la Ferrari Endurance campione del mondo
- Serata di gala all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per la consegna dei Caschi d'Oro 2025 di Autosprint.
- Tra i premiati l'ingegnere Piero Ferrari, Andrea Stella (Team Principal McLaren) e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes.
- Al 'volante' dell'evento Mara Sangiorgio e Davide Camicioli, giornalisti di Sky Sport. A fare gli onori di casa il Direttore di Autosprint, Andrea Cordovani.
- Piero Ferrari
- Andrea Stella, Team Principal della McLaren campione del mondo di F1 costruttori e piloti (con il trionfo di Lando Norris).
- Kimi Antonelli, pilota Mercedes.
- Leonardo Fornaroli, nuovo campione della Formula 2: il pilota italiano ha conquistato il campionato con una gara di anticipo bissando il successo dello scorso anno in Formula 3.
- Kimi Antonelli e Leonardo Fornaroli con il premio di Autosprint.
- Antonio Fuoco, pilota di punta della Ferrari nelle competizioni a ruote coperte (WEC) e vincitore della 24h di Le Mans nel 2024.
- La squadra di Maranello si è aggiudicata il titolo di campione del mondo Piloti nell'Endurance con l’equipaggio della vettura numero 51, composto da Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado.
- Alessandro Pier Guidi
- Ma non solo: come noto, è arrivato anche il titolo Costruttori e altresì il terzo posto per la vettura numero 50, il secondo per il trio di AF Corse numero 83.
- Casco d'oro ad Antonello Coletta, Direttore Ferrari Endurance e Corse Clienti.
- Mario Isola, Direttore Motorsport Pirelli
- Laurent Mekies, CEO e team principal della Red Bull (nella foto)
- Stephan Winkelmann, Presidente e amministratore delegato delle Lamborghini
- Juha Matti Pellervo Kankkunen, pilota di rally finlandese, vincitore per 4 volte del campionato del mondo rally