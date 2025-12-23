F1 2026, i numeri ufficiali delle monoposto e dei piloti per il prossimo Mondiale
Norris prende l'1 da campione del mondo in carica, privando Max Verstappen del numero che aveva sulla sua monoposto ormai da quattro anni. Niente ritorno alle origini e al 33 per l'olandese, che invece ha scelto il 3. E tutti gli altri? Ecco l'elenco completo in attesa del via al Mondiale 2026, naturalmente tutto live su Sky e in streaming su NOW
- Intanto quello del campione: Norris ha trionfato nell'ultimo Mondiale e saluta il 4. Per lui numero 1
- L'1, quindi, non può più esserlo Max Verstappen, numero 1 dal Mondiale 2022 al Mondiale 2025. L'olandese non torna al suo vecchio 33, ma punta sul 3. Curiosità: l'ultimo ad averlo utilizzato era stato Daniel Ricciardo fino al 2024
- L'altra novità Arvid Lindblad: numero 41. Prende il posto di Hadjar passato in Red Bull: lui manterrà il 6
- LANDO NORRIS (McLaren) #1
- OSCAR PIASTRI (McLaren) #88
- GEORGE RUSSELL (Mercedes) #63
- KIMI ANTONELLI (Mercedes) #12
- MAX VERSTAPPEN (Red Bull) #3
- ISACK HADJAR (Red Bull) #6
- CHARLES LECLERC (Ferrari) #16
- LEWIS HAMILTON (Ferrari) #44
- ALEXANDER ALBON (Williams) #23
- CARLOS SAINZ (Williams) #55
- ARVIN LINDBLAD (Racing Bulls) #41
- LIAM LAWSON (Racing Bulls) #30
- LANCE STROLL (Aston Martin) #18
- FERNANDO ALONSO (Aston Martin) #14
- ESTEBAN OCON (Haas) #31
- OLIVER BEARMAN (Haas) #87
- NICO HÜLKENBERG (Audi) #27
- GABRIEL BORTOLETO (Audi) #5
- PIERRE GASLY (Alpine) #10
- FRANCO COLAPINTO (Alpine) #43
- SERGIO PEREZ (Cadillac) #11
- VALTTERI BOTTAS (Cadillac) #77