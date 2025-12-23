Norris prende l'1 da campione del mondo in carica, privando Max Verstappen del numero che aveva sulla sua monoposto ormai da quattro anni. Niente ritorno alle origini e al 33 per l'olandese, che invece ha scelto il 3. E tutti gli altri? Ecco l'elenco completo in attesa del via al Mondiale 2026, naturalmente tutto live su Sky e in streaming su NOW

COME CAMBIA LA F1 NEL 2026: LE NUOVE REGOLE