F1 2026, i numeri ufficiali delle monoposto e dei piloti per il prossimo Mondiale

Formula 1 fotogallery
23 foto

Norris prende l'1 da campione del mondo in carica, privando Max Verstappen del numero che aveva sulla sua monoposto ormai da quattro anni. Niente ritorno alle origini e al 33 per l'olandese, che invece ha scelto il 3. E tutti gli altri? Ecco l'elenco completo in attesa del via al Mondiale 2026, naturalmente tutto live su Sky e in streaming su NOW

COME CAMBIA LA F1 NEL 2026: LE NUOVE REGOLE

    Formula 1: Ultime Notizie

    Formula 1, la programmazione di Natale

    natale su sky

    Natale in compagnia della Formula 1. La programmazione di Sky Sport terrà comopagnia agli...

    F1 2026, sospetti sui motori Mercedes e Red Bull

    Formula 1

    Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Motorsport Magazin, Ferrari, Audi e Honda...

    Norris, prima foto col numero 1: "Una nuova era"

    MCLAREN

    Il pilota britannico per la prima volta appare sui social con il numero 1 da campione del mondo...