Leclerc: "Pole? Obiettivo è qualificarci bene"

Charles Leclerc dopo il venerdì di Singapore: "Nel complesso è stata una giornata un po' difficile. Credo che il passo ci sia e dobbiamo massimizzarne il potenziale eseguendo ogni fase al meglio facendo combaciare tutti i pezzi. Non so se saremo in lotta per la pole, ma l'obiettivo è qualificarci bene e metterci in condizione di avere le migliori possibilità per la gara".

"Giornata difficile, ma il passo c'è"

"Nel complesso è stata una giornata un po’ difficile. La prima sessione ci ha dato alcune indicazioni positive e siamo riusciti a costruire una buona base, mentre la seconda, un po’ per tutti, è stata molto più caotica e non siamo riusciti a mettere insieme tutto come volevamo. Credo che il passo ci sia e dobbiamo massimizzarne il potenziale eseguendo ogni fase al meglio facendo combaciare tutti i pezzi. Non so se saremo in lotta per la pole, ma l’obiettivo è qualificarci bene e metterci in condizione di avere le migliori possibilità per la gara di domenica".