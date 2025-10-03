Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Leclerc dopo le libere del GP Singapore: "Pole? Obiettivo è qualificarci bene"

ferrari

Charles Leclerc dopo il venerdì di Singapore: "Nel complesso è stata una giornata un po’ difficile. Credo che il passo ci sia e dobbiamo massimizzarne il potenziale eseguendo ogni fase al meglio facendo combaciare tutti i pezzi. Non so se saremo in lotta per la pole, ma l’obiettivo è qualificarci bene e metterci in condizione di avere le migliori possibilità per la gara". Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

VIDEO: L'INCIDENTE NORRIS-LECLERC - LA RICOSTRUZIONE DI BOBBI

Charles Leclerc commenta il venerdì di Singapore, dove tra bandiere rosse e interruzioni non sono arrivate indicazioni molto precise sui valori in pista. Tutto rimandato a sabato. 

"Giornata difficile, ma il passo c'è"

"Nel complesso è stata una giornata un po’ difficile. La prima sessione ci ha dato alcune indicazioni positive e siamo riusciti a costruire una buona base, mentre la seconda, un po’ per tutti, è stata molto più caotica e non siamo riusciti a mettere insieme tutto come volevamo. Credo che il passo ci sia e dobbiamo massimizzarne il potenziale eseguendo ogni fase al meglio facendo combaciare tutti i pezzi. Non so se saremo in lotta per la pole, ma l’obiettivo è qualificarci bene e metterci in condizione di avere le migliori possibilità per la gara di domenica". 

Approfondimento

Hamilton: "Visto progressi, segnali incoraggianti"

Formula 1: Altre Notizie

Verstappen, tabù Singapore: mai vinto qui

LO SAPEVI CHE...

Come recita un post sui social ufficiali della F1, 'Nessuno è perfetto'. Max Verstappen, che nel...

Leclerc: "Pole? Obiettivo è qualificarci bene"

ferrari

Charles Leclerc dopo il venerdì di Singapore: "Nel complesso è stata una giornata un po’...

Hamilton: "Visto progressi, segnali incoraggianti"

ferrari

Lewis Hamilton analizza il suo primo contatto con Singapore al volante della Ferrari: "Nel...

GP Singapore, sabato qualifiche LIVE alle 15

GUIDA TV

Fino a domenica 5 ottobre un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che è in pista...

Horner, ipotesi Aston Martin e Haas per il futuro

Formula 1

Nel paddock sono insistenti le voci che vogliono un ritorno di Christian Horner nel mondo della...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS