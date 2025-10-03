Hamilton: "Visto progressi, segnali incoraggianti"

Lewis Hamilton analizza il suo primo contatto con Singapore al volante della Ferrari: "Nel complesso è stata una prima giornata produttiva. Era la mia prima volta qui con una Ferrari e sono soddisfatto di come la vettura si sta comportando. Ci sono ssegnali incoraggianti. C’è del lavoro da fare stanotte,ma prenderemo quanto di positivo visto oggi per costruirci sopra in vista di domani". Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

"Giornata produttiva, i segnali sono incoraggianti"

"Nel complesso è stata una prima giornata produttiva. Era la mia prima volta qui con una Ferrari e sono soddisfatto di come la vettura si sta comportando e sta reagendo su questo circuito.Abbiamo speso le sessioni odierne adattandoci alla pista e credo che abbiamo fatto buoni progressi dopo il primo turno e in vista del secondo. La serata però è stata un po’ frammentata per via delle bandiere rosse, e così non siamo riusciti a completare i long run come previsto, ma ci sono comunque segnali incoraggianti.C’è del lavoro da fare stanotte, come sempre del resto, ma prenderemo quanto di positivo visto oggi per costruirci sopra in vista di domani".