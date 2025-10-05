F1, GP Singapore: una o due soste, le possibili strategie a Marina BayMARINA BAY
Le indicazioni di Pirelli per le strategie nel corso dei 62 giri in programma a Marina Bay: una o due soste? Qui le quattro le opzioni possibili. Tutto live su Sky e in streaming su NOW
Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'inicìzio del GP di Singapore ed p tempo di provare a capire quelle che potranno essere le strategie nel corso dei 62 giri a MArina Bay. Pirelli propone quattro opzioni: tre a una sosta e una a due soste nel corso dei. Vediamole nei dettagli.
Le 4 possibili strategie al GP Singapore secondo Pirelli
- Prima opzione: partire con gomma media, fermarsi intorno ai giri 26-32 per montare la hard e proseguire fino al traguardo.
- Seconda opzione: partire con hard, fermarsi dai giri 32-28 e mettere la media.
- Terza opzione: partire con gomma soft, fermarsi tra il 20 e il 26° giro, e montare la hard, proseguendo fino alla fine.
- Quarta opzione: per la strategia a due soste, Pirelli indica partenza con soft, uno stop dal 13° al 19° giro, poi gomma hard fino intorno al 34°-40° giro e, infine, mescola media fino alla bandiera a scacchi.