F1, GP Singapore: una o due soste, le possibili strategie a Marina Bay

MARINA BAY

Le indicazioni di Pirelli per le strategie nel corso dei 62 giri in programma a Marina Bay: una o due soste? Qui le quattro le opzioni possibili. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: LA GARA LIVE

Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'inicìzio del GP di Singapore ed p tempo di provare a capire quelle che potranno essere le strategie nel corso dei 62 giri a MArina Bay. Pirelli propone quattro opzioni: tre a una sosta e una a due soste nel corso dei. Vediamole nei dettagli.

 

Le 4 possibili strategie al GP Singapore secondo Pirelli

  • Prima opzione: partire con gomma media, fermarsi intorno ai giri 26-32 per montare la hard e proseguire fino al traguardo.
  • Seconda opzione: partire con hard, fermarsi dai giri 32-28 e mettere la media.
  • Terza opzione: partire con gomma soft, fermarsi tra il 20 e il 26° giro, e montare la hard, proseguendo fino alla fine.
  • Quarta opzione: per la strategia a due soste, Pirelli indica partenza con soft, uno stop dal 13° al 19° giro, poi gomma hard fino intorno al 34°-40° giro e, infine, mescola media fino alla bandiera a scacchi.

