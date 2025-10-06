Con un post sul suo profilo Instagram Lewis Hamilton ha riflettuto non solo sul GP di Singapore, chiuso in 8^ posizione, ma anche sul periodo (complicato) che squadra e pilota stanno vivendo. In pista la Ferrari fatica, ma Hamilton prova a lanciare un messaggio di speranza: "Sono grato. Ho ricevuto tanto sostegno, specie dopo la perdita di Roscoe - ha scritto l'inglese- In pista guardo agli aspetti positivi, mi concentro su come reagiamo. Sono convinto che ce la faremo" GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS

"Dopo una settimana difficile, è bello essere di nuovo a casa. Ho avuto un po' di tempo per riflettere sul mio viaggio da Singapore e l'emozione principale che provo è gratitudine". Così si è espresso Lewis Hamilton sul proprio profilo Instagram per commentare quanto successo a Marina Bay, Singapore, GP chiuso in ottava posizione dopo una penalità di cinque secondi per track limits -l'inglese aveva tagliato il traguardo in settima posizione dopo aver sofferto anche un problema all'impianto frenante della SF-25. Un risultato negativo, lontano da ciò che squadra e pilota alla vigilia si sarebbero aspettati, ma il sette volte campione del Mondo ha cercato di guardare a tutto il positivo che, in un periodo reso ancor più complicato dalla morte del suo Roscoe, c'è. Ed è un Hamilton che parla a 360°, partendo dalla vita privata a quanto successo poi in pista. "Il sostegno e l'amore che ho sentito dopo la perdita di Roscoe sono stati un potente promemoria che, anche quando le cose sembrano buie, c'è ancora tanta bontà nel mondo. Basta solo saperla cercare".

"Ci sono due parti della storia, mi concentro su come reagiamo e ci rialziamo"

Per la Ferrari è stata finora una stagione dalle tante difficoltà, confermate anche sul cittadino di Singapore, ma Hamilton non demorde: "Guardo anche agli aspetti positivi in pista. I titoli dei media raccontano solo una parte della storia, quella in cui le cose non vanno per il verso giusto, o non otteniamo i risultati sperati" ha continuato l'inglese. "Ma ciò su cui mi sono concentrato negli ultimi mesi è l'altra storia. Quella che parla di come questa squadra reagisce quando qualcosa va storto. Di come ci rialziamo e ricominciamo. Ieri ne è stato l'esempio perfetto. Abbiamo azzeccato la strategia, ma un problema ai freni ci ha frenato proprio quando stavamo avanzando. Ora torniamo in fabbrica, impariamo da quest'ultima gara e pianifichiamo la prossima".