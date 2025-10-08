"Tra quelli di noi che vivono a Monaco ora direi che è uno dei miei migliori amici, uno di quelli che vedo più spesso. Lo ammiro enormemente perché è una persona super umile e super accessibile". Carlos Sainz racconta l'amicizia con il re indiscusso del ciclismo, Tadej Pogacar. "È un ragazzo con i piedi per terra, non so come descriverlo - dice dello sloveno il pilota di Formula 1 in una intervista riportata da Marca - è uno vero. È uno dei migliori atleti che abbia mai incontrato, e avere il piacere di poterlo chiamare amico ora è incredibile. Usciamo spesso a cena insieme, andiamo in bicicletta. Dico sempre che non andiamo in bicicletta, lui viene in bicicletta con me. È un mio grande fan e della Formula 1".