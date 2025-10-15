La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito delle Americhe, ad Austin. Dopo la doppietta dello scorso anno, la Ferrari punta al riscatto a causa delle ultime gare difficili che l’hanno fatta scivolare al terzo posto nel Costruttori, superata da Mercedes. "Non abbiamo sfruttato appieno il nostro potenziale, ma il team è unito e determinato", ha dichiarato il team principal Fred Vasseur. Guarda il weekend LIVE su Sky e in streaming su NOW

Ad Austin il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti sarà impreziosito dalla quarta Sprint Race della stagione. Il team principal Ferrari, Fred Vasseur, ha commentato con fiducia: "Dopo due circuiti cittadini, con il COTA - Circuit of the Americas - torniamo su una pista permanente che offre un mix di curve molto interessante. È un tracciato che richiede precisione da parte di tutti: la richiede al team per il set-up e ai piloti per il feeling con la vettura. Il weekend sarà ancora più impegnativo a causa del formato Sprint, che ci concede una sola sessione di prove libere prima di entrare subito nelle sessioni competitive. Sappiamo di non aver sfruttato al massimo il potenziale del nostro pacchetto nelle ultime gare, ma la squadra è unita e pienamente determinata a cambiare rotta".