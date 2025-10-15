Esplora tutte le offerte Sky
Un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che torna in pista e arriva ad Austin per il GP degli Stati Uniti. Sabato la Sprint alle ore 19, domenica la gara è alle 21 live su Sky e in streaming su NOW

Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con una nuova tappa del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio degli Stati Uniti, quarto GP della stagione con la Sprint da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 20.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì prima sessione di prove libere alle 19.30, con le qualifiche Sprint in programma alle 23.30. Sabato, alle 19, si assegnano i primi punti con la Sprint, preludio della lotta per la pole che scatta alle 23. Domenica, alle 21 al via la gara.

Il nostro team per raccontarvi tutta la F1 in diretta

Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. 

Non perdere il post GP Austin con Race Anatomy

L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Il programma del GP degli Usa LIVE su Sky e NOW

Giovedì 16 ottobre

  • Ore 20.30: Conferenza stampa piloti / anche in Live Streaming su Skysport.it
  • Ore 23.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 17 ottobre

  • Ore 19: Paddock Live
  • Ore 19.30: F1 - Prove Libere 1
  • Ore 20.30: Paddock Live
  • Ore 23: Paddock Live
  • Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint
  • Ore 00.30: Paddock Live
  • Ore 1: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 18 ottobre

  • Ore 18.15: Paddock Live
  • Ore 19: F1 - Sprint
  • Ore 20: Paddock Live
  • Ore 22.15: Warm Up
  • Ore 22.30: Paddock Live
  • Ore 23: F1 - Qualifiche
  • Ore 00.15: Paddock Live

Domenica 19 ottobre

  • Ore 19.30: Paddock Live
  • Ore 21: F1 - Gara
  • Ore 23: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 23.30: Debriefing
  • Ore 00: Notebook
  • Ore 00.15: Race Anatomy

