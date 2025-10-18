Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ferrari, Elkann: "Piena fiducia in Vasseur e in tutta la Scuderia"

ferrari

Il presidente della Ferrari, John Elkann, a margine del 50esimo Anniversario della National Italian American Foundation a Wasghinton. Rassicura sul futuro del team principal e aggiunge: "Voglio anche ribadire l'importanza del gioco di squadra da parte di tutti per mantenere alta la concentrazione sull'unico obiettivo che conta: dare sempre il massimo in pista". F1 in Texas: tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: SPRINT RACE LIVE

"Voglio affermare la nostra piena fiducia nel team principal, Fred Vasseur, e nel lavoro che sta portando avanti insieme a tutti i colleghi della Scuderia Ferrari — meccanici, ingegneri e piloti impegnati questo weekend ad Austin". Lo ha detto John Elkann a Wasghinton, a margine del 50esimo Anniversario della National Italian American Foundation nel corso del quale sarà premiato. "Voglio anche ribadire l'importanza del gioco di squadra da parte di tutti per mantenere alta la concentrazione sull'unico obiettivo che conta: dare sempre il massimo in pista", ha aggiunto il presidente di Ferrari e Stellantis.

Formula 1: Altre Notizie

Elkann: "Piena fiducia in Vasseur e nel team"

ferrari

Il presidente della Ferrari, John Elkann, a margine del 50esimo Anniversario della National...

Austin, oggi Sprint alle 19 e qualifiche alle 23

guida tv

Un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che torna in pista e arriva ad Austin per...

Hamilton: "Voci non aiutano, ma siamo concentrati"

f1 in texas

Il plota della Ferrari nella conferenza che apre il fne settimana di Austn: "Non so da dove...

F1 ad Austin: il programma del weekend live su Sky

guida tv

Un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che torna in pista e arriva ad Austin per...

Ferrari, Horner? Vasseur è saldamente al comando

Carlo Vanzini
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS