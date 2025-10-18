Il presidente della Ferrari, John Elkann, a margine del 50esimo Anniversario della National Italian American Foundation a Wasghinton. Rassicura sul futuro del team principal e aggiunge: "Voglio anche ribadire l'importanza del gioco di squadra da parte di tutti per mantenere alta la concentrazione sull'unico obiettivo che conta: dare sempre il massimo in pista". F1 in Texas: tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

"Voglio affermare la nostra piena fiducia nel team principal, Fred Vasseur, e nel lavoro che sta portando avanti insieme a tutti i colleghi della Scuderia Ferrari — meccanici, ingegneri e piloti impegnati questo weekend ad Austin". Lo ha detto John Elkann a Wasghinton, a margine del 50esimo Anniversario della National Italian American Foundation nel corso del quale sarà premiato. "Voglio anche ribadire l'importanza del gioco di squadra da parte di tutti per mantenere alta la concentrazione sull'unico obiettivo che conta: dare sempre il massimo in pista", ha aggiunto il presidente di Ferrari e Stellantis.