Hamilton dopo le libere del GP Australia: "Abbiamo raccolto tanti dati utili"
Lewis Hamilton commenta la prima giornata di libere di questo 2026, con la sua Ferrari che ha chiuso al 2° e 4° posto le due sessioni: "E' stata una buona giornata, abbiamo raccolto tanti dati utili su cui lavorare e abbiamo sfrutato al massimo ogni giro. Non vedo l'ora di tornare in pista sabato". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
La Ferrari ha acceso i motori per la stagione 2026, completando il programma previsto nel venerdì di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale. Ad Albert Park il team di Maranello ha lavorato sulla messa a punto delle SF-26 provando diverse regolazioni di assetto. Nel corso della giornata sono state provate tutte le mescole di gomma, raccogliendo dati sia in configurazione qualifica che simulando le condizioni di gara. Nella prima sessione Lewis Hamilton ha ottenuto il secondo tempo dietro a Leclerc, mentre nel turno pomeridiano il britannico ha chiuso quarto davanti al compagno.
"Una buona giornata, sfruttato al massimo ogni giro"
"Davvero una buona giornata: è stato fantastico tornare in pista e iniziare a fare sul serio. È bellissimo essere qui e sono incredibilmente grato di poter fare ciò che amo e vedere così tanti tifosi oggi. In pista a tratti è stato impegnativo, ma abbiamo sfruttato al massimo i giri a disposizione e lavorato nel miglior modo possibile, raccogliendo molte informazioni utili. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di tornare in macchina domani".