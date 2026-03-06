Lewis Hamilton commenta la prima giornata di libere di questo 2026, con la sua Ferrari che ha chiuso al 2° e 4° posto le due sessioni: "E' stata una buona giornata, abbiamo raccolto tanti dati utili su cui lavorare e abbiamo sfrutato al massimo ogni giro. Non vedo l'ora di tornare in pista sabato". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

La Ferrari ha acceso i motori per la stagione 2026, completando il programma previsto nel venerdì di prove libere del Gran Premio d’Australia , appuntamento inaugurale del Mondiale. Ad Albert Park il team di Maranello ha lavorato sulla messa a punto delle SF-26 provando diverse regolazioni di assetto . Nel corso della giornata sono state provate tutte le mescole di gomma, raccogliendo dati sia in configurazione qualifica che simulando le condizioni di gara . Nella prima sessione Lewis Hamilton ha ottenuto il secondo tempo dietro a Leclerc, mentre nel turno pomeridiano il britannico ha chiuso quarto davanti al compagno.

"Una buona giornata, sfruttato al massimo ogni giro"

"Davvero una buona giornata: è stato fantastico tornare in pista e iniziare a fare sul serio. È bellissimo essere qui e sono incredibilmente grato di poter fare ciò che amo e vedere così tanti tifosi oggi. In pista a tratti è stato impegnativo, ma abbiamo sfruttato al massimo i giri a disposizione e lavorato nel miglior modo possibile, raccogliendo molte informazioni utili. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di tornare in macchina domani".