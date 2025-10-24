F1, GP Messico: Perez gioca a calcio, aspettando di tornare in pista con Cadillac nel 2026
L'ex pilota della Red Bull è tornato al suo GP del Messico, ma al momento solo per giocare a calcio in un evento organizzato alla vigila del weekend di gara. Dall'anno prossimo lo rivedremo tra i protagonisti del Mondiale alla guida della Cadillac con Valtteri Bottas. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Dopo l'annuncio del suo rientro in F1 con Cadillac dal 2026, Sergio Perez si riprende il suo Messico. Idolo indiscusso quando il Circus arriva nel Paese del centroamericano, Checo alla viglia di questo GP non è sceso in pista (sarà ancora spettatore dopo l'addio a Red Bull di mesi fa) ma in campo!
- Tra gli eventi organizzati in questi giorni, Perez è stato protagonista de "Dalla pista al campo", partita di calcetto giocata a Plaza Carso. Qui ha posato anche per uno scatto con Esteban Gutierrez, altro pilota messicano ex F1