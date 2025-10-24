L'ex pilota della Red Bull è tornato al suo GP del Messico, ma al momento solo per giocare a calcio in un evento organizzato alla vigila del weekend di gara. Dall'anno prossimo lo rivedremo tra i protagonisti del Mondiale alla guida della Cadillac con Valtteri Bottas. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV