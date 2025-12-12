F1, chi sono i piloti che hanno guadagnato di più nel 2025: la CLASSIFICA
La grande sfida in pista si è appena conclusa con il trionfo di Lando Norris, ma ce n'è un'altra che ha decretato un ulteriore 'vincitore' nel campionato di F1: il più pagato del Mondiale. Qui, con i dati diffusi da Forbes, la top 10 dei maggiori stipendi (bonus compresi) dei piloti che hanno preso parte alla stagione 2025. C'è anche il nostro Kimi Antonelli...
- Il campionato si è appena concluso con la vittoria di Lando Norris (McLaren), ma un'altra sfida ha decretato un altro 'vincitore' fuori dalla pista. Forbes, infatti, ha reso noti i guadagni dei piloti del Mondiale, una top 10 milionaria nella quale c'è anche l'italiano Kimi Antonelli che ha concluso il suo anno da rookie.
- "Al di là dei singoli casi - sottolinea Forbes - i piloti di F1 stanno beneficiando di due tendenze che stanno facendo crescere gli stipendi. Primo: il business della F1 è in pieno boom, con sponsorizzazioni e premi economici in aumento; Forbes stima che le dieci scuderia abbiano registrato una media di 430 mln di dollari di ricavi nella scorsa stagione, mentre il loro valore medio è salito a 3,6 miliardi nel 2025, contro gli 1,9 miliardi nel 2023".
- Di seguito gli stipendi (e bonus) dei 'magnifici 10':
- Squadra: Mercedes
- Nazionalità: Italia
- Età: 19
- Stipendio: $5 milioni
- Bonus: $7,5 milioni
- Squadra: Williams
- Nazionalità: Spagna
- Età: 31
- Stipendio: $10 milioni
- Bonus: $3 milioni
- Team: Aston Martin
- Nazionalità: Canada
- Età: 27
- Stipendio: $12 milioni
- Bonus: $1,5 milioni
- Squadra: Mercedes
- Nazionalità: Regno Unito
- Età: 27
- Stipendio: $15 milioni
- Bonus: $11 milioni
- Squadra: Aston Martin
- Nazionalità: Spagna
- Età: 44
- Stipendio: $24 milioni
- Bonus: $2,5 milioni
- Squadra: Ferrari
- Nazionalità: Monaco
- Età: 28
- Stipendio: $30 milioni
- Bonus: $0
- Squadra: McLaren
- Nazionalità: Australia
- Età: 24
- Stipendio: $10 milioni
- Bonus: $27,5 milioni
- Squadra: McLaren
- Nazionalità: Regno Unito
- Età: 26
- Stipendio: $18 milioni
- Bonus: $39,5 milioni
- Squadra: Ferrari
- Nazionalità: Regno Unito
- Età: 40
- Stipendio: $70 milioni
- Bonus: $0,5 milioni
- Squadra: Red Bull Racing
- Nazionalità: Paesi Bassi
- Età: 28
- Stipendio: $65 milioni
- Bonus: $11 milioni