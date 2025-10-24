F1, le novità di Red Bull per il GP del Messico. L'ANALISI TECNICA
Perdita di carico e gestione delle temperature: questi alcuni dei fattori a cui i team devono fare attenzione in Messico: aria rarefatta, temperature e altura costringono i team ad adattare le vetture, con modifiche visibili a pance e cofano motore. Ma non solo. Qui, infatti, vi mostriamo le soluzioni tecniche introdotte da Red Bull che con Verstappen proverà a rosicchiare altri punti nella rincorsa sul leader del campionato Piastri. I dettagli con l'analisi d Matteo Bobbi
- Alcune parti cruciali riviste. Con questa idea la Red Bull è arrivata a Città del Messico per mantendere il trend positivo delle ultme gare e mette Max Verstappen nelle condizioni di poter proseguire nella sua rincorsa sul leader del campionato Pastri. Qui, con l'analsi di Matteo Bobbi, capiamo cosa e dove è cambiato sulla Red Bull.
- Nella parte della congiunzione marciapiede-fondo cambia la forma, diventando più rotonda per far fluire meglio i flussi d’aria.
- I primi due generatori di vortici cambiano forma rispetto ai precedenti, modifica effettuata sempre in relazione al flusso d’aria calda in movimento.
- La presenza aggiuntiva di aperture laterali sul cofano motore permette di gestire meglio il calore a cui la monoposto è esposta durante il Gran Premio a Città del Messico, permettendo di raffreddare più velocemente l’abitacolo. Altre modifiche sono state effettuate anche al sistema frenante.