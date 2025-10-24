Offerte Sky
F1, le novità di Red Bull per il GP del Messico. L'ANALISI TECNICA

ANALISI TECNICA fotogallery
5 foto

Perdita di carico e gestione delle temperature: questi alcuni dei fattori a cui i team devono fare attenzione in Messico: aria rarefatta, temperature e altura costringono i team ad adattare le vetture, con modifiche visibili a pance e cofano motore. Ma non solo. Qui, infatti, vi mostriamo le soluzioni tecniche introdotte da Red Bull che con Verstappen proverà a rosicchiare altri punti nella rincorsa sul leader del campionato Piastri. I dettagli con l'analisi d Matteo Bobbi

ANALISI VIDEO - LIVE LIBERE 2

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

