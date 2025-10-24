Perdita di carico e gestione delle temperature: questi alcuni dei fattori a cui i team devono fare attenzione in Messico: aria rarefatta, temperature e altura costringono i team ad adattare le vetture, con modifiche visibili a pance e cofano motore. Ma non solo. Qui, infatti, vi mostriamo le soluzioni tecniche introdotte da Red Bull che con Verstappen proverà a rosicchiare altri punti nella rincorsa sul leader del campionato Piastri. I dettagli con l'analisi d Matteo Bobbi

ANALISI VIDEO - LIVE LIBERE 2