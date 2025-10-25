F1, GP Messico: i 10 piloti eliminati in qualifica e dove partiranno in gara
I risultati, i tempi e il piazzamento in griglia di partenza per la gara in Messico: ecco chi non ha superato il taglio nelle prime due sessioni della qualifica. Tutto il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW
- È del sorprendente Isaac Hadjar il miglior tempo nella prima sessione delle qualifiche in Messico. Eliminate le due Alpine e una Williams
- Di seguito i loro tempi e la posizione nella griglia di partenza del GP
- 1:17.670
- 1:17.606
- 1:17.546
- 1:17.490
- 1:17.412
- È di Lando Norris su McLaren il miglior tempo nenel Q2 delle qualifiche in Messico. Eliminato Alonso
- Di seguito i loro tempi e la posizione nella griglia di partenza del GP
- 1:18.072
- 1:17.103
- 1:17.016
- 1:16.837
- 1:16.816