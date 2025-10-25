F1, GP Messico: i peggiori tempi delle tre sessioni di prove libere. RISULTATI
Aspettando le qualifiche a Città del Messico, vediamo quali sono stati i tempi peggiori nel corso delle tre sessioni di prove libere all'Hermanso Rodriguez.
- Possono essere tanti i fattori che determinano il tempo di una monoposto durante una sessione di prove libere: dai carichi di benzina alle gomme passando per lavori differenziati tra i piloti dello stesso team, dagli errori agli incidenti e fino a una prestazione non eccellente. Qui, però, aspettando qualifiche e gara, ci limitiamo a evidenziare solo i 5 peggiori crono di ogni prova. A comincare dall'ultma disputata.
- 15 C. Sainz 1:17.831
- 16 A. Albon 1:18.024
- 17 O. Bearman 1:18.046
- 18 P. Gasly 1:18.412
- 19 F. Colapinto 1:18.581
- 20 F. Alonso 1:18.611
- 15 G. Bortoleto 1.18:323
- 16 N. Hulkenberg 1.18:348
- 17 O. Bearman 1:18.442
- 18 F. Colapinto 1:18.721
- 19 A. Albon 1:18.855
- 20 P. Gasly 1:19:194
- 15 P. Aron* 1:19.862 su Alpine n. 10
- 16 R. Hirawaka* 1:20.063 su Haas n. 87
- 17 A. Iwasa* 1:20.153 su Racing Bulls n. 30
- 18 L. Browing* 1:20.310 su Williams n. 55
- 19 J. Crawford* 1:20.371 su Aston Martin n. 18
- 20 A. Fuoco* 1:20.854 su Ferrari n. 16