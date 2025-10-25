Lando Norris conquista la pole position del GP del Messico, la 14^ della carriera. Poi le due Ferrari, con Leclerc 2° e Hamilton 3°. Quarto Russell, scattano dalla terza fila Verstappen e Antonelli. Piastri scatta 7° grazie alla penalità di 5 posizioni di Sainz di Austin. Ecco la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 21. Tutto il fine settimana in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MESSICO: HIGHLIGHTS QUALIFICHE