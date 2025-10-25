Formula 1, la griglia di partenza del Gp Messico
Lando Norris conquista la pole position del GP del Messico, la 14^ della carriera. Poi le due Ferrari, con Leclerc 2° e Hamilton 3°. Quarto Russell, scattano dalla terza fila Verstappen e Antonelli. Piastri scatta 7° grazie alla penalità di 5 posizioni di Sainz di Austin. Ecco la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 21. Tutto il fine settimana in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Lando Norris conquista la ventesima pole position della stagione 2025 a Città del Messico.
- Il britannico piazza un super giro davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto Russell, davanti a Verstappen, Antonelli e Sainz.
- Il leader del Mondiale Piastri è solo 8°, ma partirà 7° per la penalità di Carlos ad Austin.
- Di seguito la griglia di partenza: