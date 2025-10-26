Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Messico: una gara all'attacco e le possibili strategie

PIT-STOP fotogallery
7 foto

Sono cinque le opzioni indicate da Pirelli per le possibil strategie dei team durante i 71 giri del GP di Città del Messico: la parola d'ordine è 'aggressività'. Al via o nell'ultimo stint? La gara alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MESSICO: ULTIME NEWS E GRIGLIA DI PARTENZA

ALTRE FOTOGALLERY

Messico, una gara all'attacco: possibili strategie

PIT-STOP

Sono cinque le opzioni indicate da Pirelli per le possibil strategie dei team durante i 71 giri...

7 foto

Messico, spettacolo senza fine: le FOTO del GP

mondiale 2025

Scuderie e piloti pronti al ventesimo GP del Mondiale 2025. Qui, scatto dopo scatto, vi...

36 foto

Pole Norris, bella Ferrari: sarà show in Messico

F1, ULTIME NEWS

Il fine settimana della F1 a Città del Messico arriva al suo atto decisivo: alle 21 su i motori...

8 foto

Verstappen 5°, Kimi 6° e Piastri 7°: la griglia

COSì AL VIA

Lando Norris conquista la pole position del GP del Messico, la 14^ della carriera. Poi le due...

21 foto

GP Messico, i 10 piloti eliminati in qualifica

Q1 e Q2

I risultati, i tempi e il piazzamento in griglia di partenza per la gara in Messico: ecco chi non...

13 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...