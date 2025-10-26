F1, GP Messico: una gara all'attacco e le possibili strategie
Sono cinque le opzioni indicate da Pirelli per le possibil strategie dei team durante i 71 giri del GP di Città del Messico: la parola d'ordine è 'aggressività'. Al via o nell'ultimo stint? La gara alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Aspettiamoci tanta 'aggressività' al via e non solo al GP Messico. Ci proveranno le Ferrari, che partono alle spalle del poleman Norris e si giocano la chance del primo successo stagionale; ma lo saranno soprattutto Piastri e Verstappen, chiamati alla per poter avvicinarsi a Norris, che punta drtto alla leadership nel mondiale ora nelle mani del compagno di squadra Norris. Quste le premesse, ma su quali strategie punteranno?
- Ecco le ipotesi delineate da Pirelli
- PRIMA OPZIONE. Partire con la gomma gialla e al giro 42-48 passare alla gomma rossa per un ultimo stint (che così prometterebbe scintille...).
- SECONDA OPZIONE. L'alternativa potrebbe essere montare una gialla per poi finire con una gomma dura. In tal caso, la finestra delle soste andrebbe dal giro 26 al 32 giro.
- TERZA OPZIONE. Chi punterà su una partenza aggressiva con C5, avrà la prima sosta tra i 23-29 giri e poi passerà alla media
- QUARTA OPZIONE. Le squadre potrebbero anche puntare a una partenza con una soft e montare una dura tra il 20esimo e il 26esimo passaggio.
- QUINTA OPZIONE. L’ultima prevede partenza con la soft e una media da montare tra 16esimo e 22esimo giro, poi una soft tra il 48esimo e il 54esimo.