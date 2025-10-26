Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, gli orari delle repliche del GP Messico 2025

GLI ORARI

Non hai visto la gara di Città del Messico? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di seguire tutte le gare attraverso la programmazione delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207). Qui tutti gli orari della gara di Marina Bay che potete trovare subito anche on demand. Prossima tappa il Brasile il 9 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA

Il Mondiale di F1 in Messico per la 20^ gara della stagione 2025. Se non siete riusciti a seguire la diretta o volete rivivere l'evento, la programmazione di Sky Sport vi permette di sapere tutto sulla prova corsa sul tracciato di Città del Messico.

Come rivedere il GP Messico su Sky e anche on demand

Il primo passaggio delle repliche all'una del 27 ottobre su Sky Sport F1 (canale 207) ma l'ampia programmazione delle repliche può essere consultata anche attraverso la guida online sul sito Skysport.it. La gara è disponibile poco dopo la bandiera a scacchi anche on demand.

Tutto sul GP Messico con Skysport.it: highlights, news, interviste

  • Per chi non è riuscito ad essere davanti alla tv per la diretta della gara, nessun problema: è possibile seguire il GP di Città del Messico dalla prima all'ultima curva anche da uno smartphone o da un tablet: con SkyGo e la possibilità di guardare l'evoluzione del Gran Premio direttamente sul proprio dispositivo in tempo reale.
  • Con Skysport.it, attraverso la cronaca live giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto per farvi sentire in pista assieme ai protagonisti del Mondiale. 
  • Dalla fine della gara, imoltre, i video dei momenti più importanti: sorpassi, incidenti e pit-stop con una serie di contenuti in alta definizione per vivere e rivivere le emozioni della F1 come mai prima d'ora.

Formula 1: Altre Notizie

F1 in Messico, tutte le repliche del GP su Sky

GLI ORARI

Non hai visto la gara di Città del Messico? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti...

GP Messico, è il giorno della gara: LIVE alle 21

GUIDA TV

Il Mondiale di Formula 1 corre a Città del Messico. Dopo Austin, altro Gran Premo in prima serata...

Follia in Messico, scazzottata durante la F1

VIDEO

Una discussione e poi una violenta scazzottata a rovinare il clima di festa...

Notebook, post GP in LIVE STREAMING

SKY SPORT F1

Il commento post gara con 'Notebook'. Le analisi, le interviste e le curiosità dopo la bandiera a...

Pato O'Ward, il Messico addosso: che giacca!

CHE LOOK!

Circuito di casa, gara di casa e una giacca perfetta per presentarsi ddavanti al proprio...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS