La Fia ha terminato i controlli relativi al budget cup delle scuderie nel 2024. Il ritardo nella conclusione della revisione aveva lasciato presagire possibili sforamenti, con conseguenti sanzioni per i team coinvolti. Nulla di tutto ciò. Nove team su dieci sono risultati conformi . L'Aston Martin è invece incappata in un'infrazione di tipo procedurale , un errore di poco conto che non comporta alcuna penalità finanziaria.

"Infrazione indipendente dalla volontà del team"

L'Aston Martin, così come le altre squadre, ha rispettato il tetto di spese previsto. "Sebbene Aston Martin Racing sia stata colta in un’infrazione procedurale, non ha ecceduto il Cost Cap e l’infrazione procedurale è stata di natura minore, causata da circostanze imprevedibili esterne al controllo del team. Il 29 settembre 2025 è stato sottoscritto un accordo per risolvere la questione", specifica la Fia in un comunicato ufficiale. Così, è stato sottoscritto un accordo di riconoscimento dell’infrazione, opportunità contemplata dall’articolo 6.28 dei regolamenti finanziari. Riconosciuta la buona fede dell'errore. "Non è stata assegnata nessuna penalità finanziaria ad Aston Martin Racing a causa delle circostanze imprevedibili ed eccezionali. L’Amministrazione del Cost Cap conferma che non ci sono accuse né prove che Aston Martin abbia cercato né ottenuto alcun vantaggio dall’infrazione".