F1, Hamilton e l'omaggio a Senna: casco con la bandiera del Brasile sulla Ferrari. FOTO
Un legame speciale tra Lewis e il Brasile, dove dal 2022 è cittadino onorario, e un legame speciale con la leggenda Ayrton Senna. Il pilota britannico omaggia l'indimenticato campione con un casco speciale che riproduce una bandiera brasiliana.
- “La mia prima volta in Brasile nel 2007 è stata una grande emozione, mi sono sentito più vicino ad Ayrton Senna. Da bambino lo vedevo sempre in tv ed arrivare nel suo paese è stato qualcosa di speciale. Ricordo di essere cresciuto guardandolo e chiedendomi come sarebbe stato vederlo su una Ferrari". Così Lewis Hamilton a GQ Brasile aveva anticipato un omaggio speciale al mito Ayrton nel weekend del GP a Interlagos. Qui le FOTO dal circuito.
- Un legame speciale tra Lewis e il Brasile, dove dal 2022 è cittadino onorario, e un legame speciale con la leggenda Ayrton, che ha sempre indicato come suo idolo.