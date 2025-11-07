Offerte Sky
F1, Hamilton e l'omaggio a Senna: casco con la bandiera del Brasile sulla Ferrari. FOTO

FERRARI fotogallery
6 foto

Un legame speciale tra Lewis e il Brasile, dove dal 2022 è cittadino onorario, e un legame speciale con la leggenda Ayrton Senna. Il pilota britannico omaggia l’indimenticato campione con un casco speciale che riproduce una bandiera brasiliana. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE: CRONACA PROVE LIBERE

