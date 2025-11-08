F1, GP Brasile: piloti eliminati nella qualifica e dove partiranno in gara
Le qualifiche del sabato hanno determinato lo schieramento di partenza della gara in Brasile in programma alle 16 di domenica 9 novembre. Qui gli eliminati e la loro posizione in griglia, con Verstappen fuori nel Q1 per la prima volta dal 2021 (GP Russia). Il GP di San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Al termine della prima sessione di qualifiche in Brasile, clamorosa doppia eliminazione per la Red Bull: Tsunoda è penultimo, Verstappen 16°
- nessun tempo
- 1:10.711
- 1:10.632
- 1:10.438
- 1:10.403
- Nella seconda sessione di qualifiche, invece, clamorosa l'eliminazione di Lewis Hamilton, che con la Ferrari scatterà 13°
- 1:10.472
- 1:10.161
- 1:10.100
- 1:10.053
- 1:10.001