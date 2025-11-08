Offerte Sky
F1, GP Brasile: piloti eliminati nella qualifica e dove partiranno in gara

INTERLAGOS fotogallery
Le qualifiche del sabato hanno determinato lo schieramento di partenza della gara in Brasile in programma alle 16 di domenica 9 novembre. Qui gli eliminati e la loro posizione in griglia, con Verstappen fuori nel Q1 per la prima volta dal 2021 (GP Russia). Il GP di San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: CRONACA DELLE QUALIFICHE - GUIDA TV

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

