Le qualifiche del sabato hanno determinato lo schieramento di partenza della gara in Brasile in programma alle 16 di domenica 9 novembre. Qui gli eliminati e la loro posizione in griglia, con Verstappen fuori nel Q1 per la prima volta dal 2021 (GP Russia). Il GP di San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: CRONACA DELLE QUALIFICHE - GUIDA TV