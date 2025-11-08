F1, GP Brasile: incidente per Bortoleto nella Sprint, macchina disintegrata. FOTO e VIDEO
Conferme dal centro medico dopo l'incidente di Gabriel Bortoleto nella Sprint Race: il pilota della Sauber sta bene dopo il il terribile impatto nel finale della gara a Interlagos. Macchina distrutta contro le barriere di protezione, rischiando di coinvolgere nel maxi-impatto anche la Williams di Albon. Tutto il fine settimana in Brasile è live su Sky e in streaming su NOW
- Partiamo dalla notizia più importante: Gabriel Bortoleto sta bene dopo il pesante incidente nella fase finale della Sprint a Interlagos. Il crash, imputabile a un azzardo del pilota brasiliano, è stato molto forte e ha disintegrato la sua Sauber.
- La dinamica. Bortoleto ha azzardato un sorpasso all’inizio dell’ultimo giro, ma uscendo di traiettoria sul rettilineo principale ha toccato una pozza d’acqua e ha perso il controllo dell’auto.
- L'impatto. La C45 di Bortoleto ha sbattuto prima contro il muro interno e poi ha attraversato tutta la pista fino a impattare sulle barriere dell'altro lato.