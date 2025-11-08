Conferme dal centro medico dopo l'incidente di Gabriel Bortoleto nella Sprint Race: il pilota della Sauber sta bene dopo il il terribile impatto nel finale della gara a Interlagos. Macchina distrutta contro le barriere di protezione, rischiando di coinvolgere nel maxi-impatto anche la Williams di Albon. Tutto il fine settimana in Brasile è live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE DI BORTOLETO NELLA SPRINT