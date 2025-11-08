F1, Sprint Race, le tre migliori rimonte del Mondiale 2025LA GARA BREVE
Sono tre le migliori rimonte nelle Sprint Race alle quali abbiamo assistito finora nel corso del campionato 2025. Ecco chi è andato a 'medaglia' senza partire dai primi tre posti in griglia nella gara sui 100 km: riviviamole qui con gli highlights. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Russell (Mercedes) da 5° a 2° ad Austin (*)
- Hamilton (Ferrari) da 7° a 3° a Miami (**)
- Sainz (Willams) da 7° a 3° ad Austin (*)
- (*) Incidente multiplo al via
- (**) Pioggia, Safety Car, bandiera rossa, fine gara dietro Safety Car