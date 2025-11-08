Offerte Sky
F1, Sprint Race, le tre migliori rimonte del Mondiale 2025

LA GARA BREVE

Michele Merlino

Sono tre le migliori rimonte nelle Sprint Race alle quali abbiamo assistito finora nel corso del campionato 2025. Ecco chi è andato a 'medaglia' senza partire dai primi tre posti in griglia nella gara sui 100 km: riviviamole qui con gli highlights. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA

  • Russell (Mercedes) da 5° a 2° ad Austin (*)
  • Hamilton (Ferrari) da 7° a 3° a Miami (**)
  • Sainz (Willams) da 7° a 3° ad Austin (*)
  • (*) Incidente multiplo al via
  • (**) Pioggia, Safety Car, bandiera rossa, fine gara dietro Safety Car

