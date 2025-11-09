F1, GP Brasile: le gare in cui si è deciso il Mondiale piloti
Il Brasile è stata nel corso degli anni una tappa speciale in Formula 1 per tanti piloti, in quanto ha decretato diverse vittorie del Mondiale, ben sei per la precisione. L'ultima? Nel 2012.
Dati di Michele Merlino
- Data: 25/09/2005
- Campione: Fernando Alonso (Renault)
- Sconfitto: Kimi Raikkonen (McLaren)
- Data: 22/10/2006
- Campione: Fernando Alonso (Renault)
- Sconfitto: Michael Schumacher (Ferrari)
- Data: 21/10/2007
- Campione: Kimi Raikkonen (Ferrari)
- Sconfitto: Fernando Alonso e Lewis Hamilton (McLaren)
- Data: 02/11/2008
- Campione: Lewis Hamilton (McLaren)
- Sconfitto: Felipe Massa (Ferrari)
- Data: 18/10/2009
- Campione: Jenson Button (Brown GP)
- Sconfitto: Sebastian Vettel (Red Bull)
- Data: 25/11/2012
- Campione: Sebastian Vettel (Red Bull)
- Sconfitto: Fernando Alonso (Ferrari)