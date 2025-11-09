Piastri entra duro: Kimi si salva, ritiro Leclerc

Clamoroso quanto accaduto alla ripartenza dopo la safety car causata al via dal botto di Bortoleto: dietro al leader Norris si aprono a ventaglio Piastri, Antonelli e Leclerc. Oscar entra molto aggressivo, tocca Kimi che a sua volta sbatte contro la Ferrari n°16 che è quello che ha la peggio ed è costretto al ritiro. Penalità di 10'' per Oscar. Guarda la sequenza dell'incidente di Interlagos. La F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE LIVE - IL VIDEO DELL'INCIDENTE