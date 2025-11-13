Due giorni di test per Cadillac, ma nel Day 1 il messicano, al suo ritorno n F1, ha guidato una Ferrari tutta nera (del 2023) alla luce di un accordo con Maranello. Il team americano, che sarà l'undicesimo nella griglia del Mondiale 2026, prosegue così la sua preparazione, mettendo Checo nelle condizioni di potersi allenare aspettando la sua nuova monoposto. E aspettando anche il compagno di squadra Bottas... La F1 torna in Las Vegas dal 21 al 23 novembre: live su Sky e in streaming su NOW