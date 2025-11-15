Grande sabato per l'Italia a Macao

Sabato da sogno per l'Italia a Macao: nelle tre gare di qualifica della 72esima edizione Antonio Fuoco vince con Ferrari AF Corse nella FIA GT World Cup, Emanuele Olivieri svetta in Formula 4 e la PREMA guidata dal talentuoso Freddie Slater taglia per prima il traguardo in Formula Regional. Stanotte le gare su Sky Sport Uno a partire dalle ore 2:10

Come da tradizione, il sabato di Macao è stato dedicato alle gare di qualifica, utili a definire le griglie di partenza dei Gran Premi che si correranno stanotte a partire dalle ore 2:10. Nella FIA GT World Cup Ferrari ha dominato la corsa, vincendo con un Antonio Fuoco imprendibile e completando la doppietta grazie al secondo posto di Ye Yifei, vincitore dell'ultima 24 Ore di Le Mans con la 499P di AF Corse.

Ferrari domina la qualifying race in GT3 Fuoco, partito dalla Pole Position, ha sin da subito impresso un ritmo inavvicinabile per gli altri, coperto da un Ye inizialmente sulla difensiva e poi velocizzatosi al punto da segnare il record in gara. Al termine dei 12 giri previsti Fuoco ha raccolto la bandiera a scacchi con due secondi e mezzo di vantaggio su Ye, che non ha mai offerto assist sia ad Alessio Picariello, terzo sulla Porsche Absolute, sia a Raffaele Marciello, molto aggressivo nelle prime fasi al volante della BMW di casa ROWE. Risultato importantissimo per Ferrari, che andrà a caccia della prima vittoria nel GP di Macao forte della prima fila. Quinto posto per l’Audi dello svedese Joel Eriksson, seguito dal neocampione DTM Ayhancan Guven e dalla Lamborghini Absolute di Luca Engstler, la cui difesa sulle Porsche di Laurin Heinrich e Dorian Boccolacci si è rivelata efficace per artigliare il settimo posto. A chiudere la Top10 la Ferrari del cinese Yi Deng, appena davanti ad un sicuramente deluso Laurens Vanthoor, a muro nelle prove del venerdì e, per questo motivo, in gara con una Porsche sistemata in tempi record, ma poco performante. Tra i grandi del mondo GT in difficoltà citiamo Sheldon van der Linde, 12° in un fine settimana condizionato dall’incidente delle qualifiche, mentre Edoardo Mortara ha tentato il tutto per tutto nella prima staccata, finendo però lungo alla Lisboa in compagnia della McLaren di Benjamin Goethe.

Olivieri si impone in Formula 4 Le gioie italiane sono arrivate ancor prima in Formula 4, categoria in cui Emanuele Olivieri ha messo in mostra grandi qualità sin dal via. Il pilota di Asti, figlioccio di Dindo Capello, è partito terzo, ma dopo pochi metri ha superato sia Kean Nakamura-Berta (Campione italiano F4) sia il figlio d’arte Sebastian Wheldon, saltando quest’ultimo con una manovra da capogiro all’esterno della curva Mandarin. Pochi metri dopo, sia Nakamura-Berta che Wheldon hanno sbattuto alla curva Lisboa, compromettendo tutto il weekend, mentre all’altezza di Moorish Hill è finita la corsa di Thomas Bearman (fratello minore di Oliver) e Tiago Rodrigues, entrambi ko. Olivieri ha così preso il largo conquistando la vittoria e la Pole per la gara più importante, rifilando ben cinque secondi a Jules Roussel e quasi nove a Rayan Caretti, promosso sul podio dopo la penalità inflitta a Rintaro Sato, figlio di Takuma, colpevole di aver commesso un’infrazione nel giro di formazione.

In Formula Regional assolo di PREMA con Freddie Slater Come accennato, anche nella Qualifying Race della Formula Regional, evento di punta del fine settimana, l’Italia ha detto la sua. La combinazione Freddie Slater-PREMA non ha avuto problemi ad imporsi, con il talentuoso inglese campione della serie europea a dettare legge anche sui piloti già attivi in F3, come Mari Boya e Théophile Nael, rispettivamente al secondo e terzo posto. Ottima prestazione da parte di Mattia Colnaghi, supportato dall’academy Red Bull, settimo al traguardo. Appena fuori dalla Top10 Matteo De Palo, entrato da poco nel junior team McLaren, la cui gara di qualifica si è chiusa in 11esima piazza. Menzioni d’onore per il tricolore anche nel mondo delle due ruote e del TCR. Il 57° GP motociclistico di Macao è stato vinto di nuovo da Davey Todd, ma il gran debutto di Maurizio Bottalico ha catalizzato l’attenzione, con l’italiano sesto a fine gara. Festa, invece, per BRC Hyundai Squadra Corse, squadra piemontese, nella gara 1 del TCR, vinta da Nestor Girolami su Mikel Azcona.