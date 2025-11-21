Offerte Black Friday
Leclerc dopo le libere a Las Vegas: "Passo solido, sarà lotta serrata per la pole"

ferrari

Charles Leclerc commenta il venerdì di Las Vegas: "Siamo in una buona posizione, il passo è solido. Sarà una lotta serrata per la pole, noi puntiamo a esserci". Il fine settimana della F1 è live su Sky e in streaming su NOW


F1, GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS LIBERE

Charles Leclerc è stato protagonista del venerdì di Las Vegas. Prima il miglior tempo nelle FP1, poi il terzo nella seconda sessione di libere (ma con gomma gialla), infine un problema al volante che l'ha costretto a fermare la macchina poco prima della bandiera a scacchi. 

"Passo solido, siamo in una buona posizione"

"Il nostro passo oggi è stato solido e penso che siamo in una posizione relativamente buona. Detto questo, i nostri rivali sono forti e dobbiamo aspettare di vedere come andranno le cose in qualifica. Mi aspetto una lotta molto serrata, spero che potremo lavorare partendo da quanto di positivo fatto oggi e di essere in lotta per una posizione di vertice. Nel preparare la giornata di domani cercheremo di anticipare le condizioni che troveremo in qualifica e di iniziare con il piede giusto fin da subito". 

Approfondimento

Leclerc si ferma a fine FP2: problema al volante

