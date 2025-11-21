Charles Leclerc commenta il venerdì di Las Vegas: "Siamo in una buona posizione, il passo è solido. Sarà una lotta serrata per la pole, noi puntiamo a esserci". Il fine settimana della F1 è live su Sky e in streaming su NOW

"Il nostro passo oggi è stato solido e penso che siamo in una posizione relativamente buona. Detto questo, i nostri rivali sono forti e dobbiamo aspettare di vedere come andranno le cose in qualifica. Mi aspetto una lotta molto serrata, spero che potremo lavorare partendo da quanto di positivo fatto oggi e di essere in lotta per una posizione di vertice. Nel preparare la giornata di domani cercheremo di anticipare le condizioni che troveremo in qualifica e di iniziare con il piede giusto fin da subito".