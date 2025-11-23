Offerte Black Friday
Formula 1, gli orari delle repliche del GP Las Vegas 2025

GLI ORARI

Non hai visto la gara di Las Vegas? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di seguire tutte le gare attraverso la programmazione delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207). Qui tutti gli orari della gara dello 'Strio Circuit' che potete trovare subito anche on demand. Prossima tappa il Qatara il 30 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA

Il Mondiale di F1 negli Usa per la 22^ gara della stagione 2025. Se non siete riusciti a seguire la diretta o volete rivivere l'evento, la programmazione di Sky Sport vi permette di sapere tutto sulla prova corsa sul tracciato di Las Vegas.

Come rivedere il GP Las Vegas su Sky e anche on demand

I primi passaggi delle repliche alle 9.15 e alle 12 su Sky Sport F1 (canale 207) ma l'ampia programmazione delle repliche può essere consultata anche attraverso la guida online sul sito Skysport.it. La gara è disponibile poco dopo la bandiera a scacchi anche on demand.

Tutto sul GP Las Vegas con Skysport.it: highlights, news, interviste

  • Per chi non è riuscito ad essere davanti alla tv per la diretta della gara, nessun problema: è possibile seguire il GP a Las Vegas dalla prima all'ultima curva anche da uno smartphone o da un tablet: con SkyGo e la possibilità di guardare l'evoluzione del Gran Premio direttamente sul proprio dispositivo in tempo reale.
  • Con Skysport.it, attraverso la cronaca live giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto per farvi sentire in pista assieme ai protagonisti del Mondiale. 
  • Dalla fine della gara, imoltre, i video dei momenti più importanti: sorpassi, incidenti e pit-stop con una serie di contenuti in alta definizione per vivere e rivivere le emozioni della F1 come mai prima d'ora.

