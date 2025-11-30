Non hai visto la gara di Losail? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di seguire tutte le gare attraverso la programmazione delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207). Qui tutti gli orari della gara dello 'Strio Circuit' che potete trovare subito anche on demand. Prossima e ultima tappa Abu Dhabi il 7 dicembre: live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA