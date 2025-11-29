Formula 1, la griglia di partenza del GP Qatar
Sesta pole in carriera e in stagione per Oscar Piastri, che stampa un giro pazzesco e batte il compagno Lando Norris. In seconda fila Verstappen e Russell, quinto Kimi Antonelli. Dietro le Ferrari: Leclerc è 10°, Hamilton scatterà 17° grazie alla penalità di 5 posizioni inflitte a Bortoleto dopo il GP di Las Vegas. Ecco la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 17 in diretta su Sky e in streaming su NOW
F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - NORRIS CAMPIONE SE...
- Oscar Piastri si conferma 'on fire' e conquista la penultima pole position della stagione a Losail.
- In prima fila con lui il leader del Mondiale Lando Norris, poi Verstappen, Russell e Antonelli.
- Ferrari in difficoltà: Leclerc è 10°, clamorosa eliminazione in Q1 (la terza consecutiva) per Lewis Hamilton.
- Di seguito la griglia di partenza: