Sesta pole in carriera e in stagione per Oscar Piastri, che stampa un giro pazzesco e batte il compagno Lando Norris. In seconda fila Verstappen e Russell, quinto Kimi Antonelli. Dietro le Ferrari: Leclerc è 10°, Hamilton scatterà 17° grazie alla penalità di 5 posizioni inflitte a Bortoleto dopo il GP di Las Vegas. Ecco la griglia di partenza della gara, in programma domenica alle 17 in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - NORRIS CAMPIONE SE...