La Red Bull, con un comunicato ufficiale, si è scusata con il pilota italiano dopo i sospetti e le parole del consulente Marko sul sorpasso nel finale di Norris sullo stesso Kimi: "L'ha fatto apposta e non è la prima volta". Era anche arrivata la replica del Team Principal Mercedes Toto Wolff a difesa di Antonelli: "È un'assoluta sciocchezza". Infine, la nota del team angloaustriaco: "Commenti sbagliati, ci dispiace". Il Mondiale si deciderà ad Abu Dhabi: sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

Il sorpasso di Norris su Antonelli, le accuse del consulente Red Bull Marko e la risposta del Team Principal Mercedes Toto Wolff. È successo di tutto nel post gara del Qatar, dove il sorpasso del pilota McLaren sull'italiano ha generato sospetti da parte del team Red Bull. Dopo la replica di Wolff a Marko, sono, infine, arrivate le scuse della scuderia angloaustriaca tramite un comunicato ufficiale. Qui andiamo a ricostruire tutto quello che è successo.

Helmut Marko sul sorpasso di Norris su Antonelli: "Lo ha fatto di proposito" Il consulente Red Bull aveva espresso questo parere sul sorpasso di Norris dopo un errore del giovane pilota Mercedes: "È successo due volte che Kimi abbia più o meno fatto cenno a Lando di passare. Se l'ha fatto apposta? È ovvio. E la prima volta è stato lo stesso". Le parole di Marko, però, non sembrano tenere in considerazione né che Kimi era in lotta per il podio né che la la Mercedes è ancora nella bagarre per il secondo posto nel Mondiale Costruttori. La gara, vinta dalla Red Bull di Verstappen, è terminata con il quarto posto di Norris e il quinto di Antonelli. Lando ha così conquistato 2 punti in più preziosi per la battaglia per il titolo che si deciderà nell'ultimo weekend di Abu Dhabi. Come se non bastassero quelle di Marko, sono poi spuntate anche le parole di Lambiase, ingegnere i pista di Max, che nel giro di rientro ha detto via radio a al suo pilota: "Kimi ha fatto passare Norris".

La dura replica di Wolff a Marko: "È una sciochezza" "È una totale, assoluta sciocchezza. Mi sconvolge persino sentirlo. Quanto bisogna essere privi di cervello per dire una cosa del genere? Per quale motivo dovremmo anche solo pensare di interferire in un campionato piloti? Dovete davvero farvi un esame di coscienza", ha invece replicato Wolff a Marko.

Poi il chiarimento della Red Bull: la nota ufficiale e le scuse a Kimi Tramite una nota ufficiale, Red Bull ha chiarito: "I commenti espressi prima e immediatamente dopo la fine del GP del Qatar che suggerivano come Antonelli avesse deliberatamente lasciato passare Norris sono chiaramente sbagliati. I replay mostrano che Antonelli ha perso momentaneamente il controllo della macchina, e questo ha permesso a Norris di superarlo. Ci dispiace sinceramente che tutto questo abbia provocato insulti online a Kimi".

Antonelli ha rimosso la foto dal proprio profilo social

Quanto accaduto in Qatar, con qualche critica nata anche sui social per l'episodio con Norris, potrebbe aver portato Kimi a rimuovere la propria immagine dai profili social, lasciando solo 'avatar' tutto nero. Nel post gara, il driver bolognese ha incrociato e parlato con Verstappen mostrando la consueta serenità che contraddistingue il rapporto di grande e reciproca stima. Sulla volata per il titolo, ha successivamente detto a Sky Sport: "Max ci crede e secondo me ce la fa. È anche in una posizione in cui non ha niente da perdere, quindi sicuramente ha una buona chance".